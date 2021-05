Trotz Repression und Überwachung – Winterthurs Radikalisierte werden immer jünger Die Polizei überwacht die gut vernetzten Winterthurer Islamisten – auch unter der Hitler-Eiche. Trotzdem bleibt das Problem ungelöst. Kurt Pelda

Unter dieser Eiche, einem Geschenk von Adolf Hitler, trafen sich IS-Anhänger in Winterthur. Foto: Kurt Pelda

Als der Mann das Gotteshaus verlässt, klicken die Handschellen. Es ist der 11. Mai 2017. Azad M., Vorbeter und Radikalisierer in der Winterthurer An'Nur-Moschee, landet im Gefängnis. Drei Jahre später wird er unter anderem wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat in erster Instanz zu 70 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Berufungsverhandlung steht noch aus.

Kurz nach dieser Verhaftung, im Sommer 2017, muss die An'Nur-Moschee ihre Türen schliessen, der Mietvertrag ist ausgelaufen. Ein besonders radikaler Besucher des Gotteshauses, ein 27-jähriger IV-Rentner mit psychischen Problemen, lädt auf Facebook ein Bild der leeren Gebetshalle hoch und schreibt dazu: «Oh ihr Ungläubigen, ich diene nicht dem, dem ihr dient. Ihr könnt Moscheen schliessen, Muslime verhaften, aber den Islam könnt ihr nicht aufhalten, Allah akbar (Gott ist grösser).»