Langlauf – Winterspass für Zwei- und Vierbeiner Wer mit dem Hund Wintersport betreiben möchte, findet mittlerweile eine ganze Anzahl an Hunde-Langlaufloipen. Silvia Schaub (Travelcontent)

Work-out mit Hunden: Die Skatingroute D’Höf in Davos. Foto: Graubünden.ch

Wenn der Schnee aufwirbelt und in der Sonne glitzert, freut sich auf einen Ausflug in die Winterlandschaft auch der treue Vierbeiner. Nur leider lassen sich die persönlichen Wünsche nach Wintersport nicht so einfach in Einklang mit den Möglichkeiten mit einem Hund bringen. Skifahren geht überhaupt nicht, Eislaufen auch nicht und Schlitteln eher weniger. Wer einen gut erzogenen Hund hat, kann es aber mit Langlaufen probieren. In diversen Wintersportorten gibt es spezielle Loipen für Zwei- und Vierbeiner.

Davos GR

Dieser Bündner Wintersportort ist für Hundebesitzer ein wahres Paradies. Insgesamt gibt es fünf Hundeloipen mit total rund 19 Kilometern, sowohl für klassische Langläufer wie auch für Skater: Islen, Frauenkirch, Landwasser-Trail, Frauenkircher Skatingroute, D’Höf.

Eine schöne Route ist die Islen-Strecke ab Bahnhof Davos Platz beim Bolgen Plaza. Sie führt anfangs flach, dann mit ein paar Höhenmetern zur Siedlung Hof hinauf und anschliessend leicht abwärts zum Restaurant Islen. Wer noch weiterwill, nimmt die Loipe den Fluss entlang bis Davos Frauenkirch unter die Latten. Gleich neben der Loipe befindet sich eine Busstation für die Rückfahrt zum Ausgangspunkt.

Bivio GR

Sie ist zwar mit ihren zwei Kilometern Länge nur kurz, aber dafür in einer wunderbaren Landschaft gelegen: die Hundeloipe Rona bei Bivio. Der Start der Skatingstrecke befindet sich hinter dem Geissenhof und dem Spielplatz und führt Richtung Bivio über Wiesen und eine offene Hochebene.

Oberengadin GR

Die vier Hundeloipen im Oberengadin konzentrieren sich auf das Gebiet zwischen Samedan, Bever, La Punt, Zuoz und S-chanf. Sie sind deutlich als solche markiert und liegen auf mehrheitlich flachem Gelände. Landschaftlich besonders schön ist die Strecke ab Madulain Richtung Zuoz. Sie führt direkt entlang des Inns durch die Auenlandschaften von San Batrumieu.

Das gilt es beim Langlaufen mit dem Hund zu beachten Infos einblenden – Der Vierbeiner sollte zuverlässig bei Fuss gehen können. In der Loipe nimmt man ihn idealerweise an eine Joggingleine. – Der Hund sollte rechts geführt werden, damit er nicht entgegenkommende Läufer stört. – Ein Hund muss langsam an das Langlaufen gewöhnt werden. Also mit leichten und kurzen Touren beginnen. – Bei längeren Touren genügend Wasser mitführen, damit der Hund keinen Schnee frisst. – Immer Hundesäckchen dabeihaben. – Den Hund nicht von der Leine lassen, da es in der Nähe von Loipen oft auch Wild gibt.

Flumserberg SG

Als besonders hundefreundlich gilt der Wintersportort schon lange. Da darf natürlich auch eine Hundeloipe nicht fehlen. Auf der Alp Tannenboden gibt es eine zwei Kilometer lange, gelb-rot markierte Skatingloipe, die als Hundeloipe benutzt werden darf. Vorausgesetzt, sie wird nicht gerade von Huskygespannen besetzt.

Alt St. Johann SG

Am Fusse des Gamserruggs in Alt St. Johann können Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern auf einer zwei Kilometer langen Schlaufe die Loipe befahren. Das Gelände beim Munzenriet ist flach und für Klassiker und Skater angenehm zu befahren.

Eigenthal LU

Im gemütlichen Langlaufgebiet Eigenthal unweit von Luzern führt vom Lindenstübli talabwärts eine gut ausgeschilderte, zwei Kilometer lange Hundeloipe.

Saanenmöser BE

Auf der Sonnenterrasse über dem Berner Oberländer Wintersportort verläuft die erste Hälfte der knapp eineinhalb Kilometer langen Hundeloipenstrecke neben den Bahngeleisen, bevor der Weg über die Hochebene Moos und durch verträumte Waldabschnitte zurückführt.

Les Rasses VD

Hoch über dem Neuenburgersee liegt das Langlaufgebiet von Les Rasses bei Ste-Croix mit rund 65 Loipenkilometern. Direkt ab Les Rasses ist auch eine vier Kilometer lange Rundloipe für Skater und Klassiker eingerichtet worden, die mit ihren Hunden unterwegs sind.

Goms VS

Auch im Langlaufgebiet Goms können Hunde mit ihren langlaufbegeisterten Frauchen und Herrchen auf die Loipe. Zwischen Oberwald und Obergesteln wurde eine vier Kilometer lange Rundstrecke gespurt, die sich ideal mit Vierbeinern begehen lässt. Die flach verlaufende Loipe ist für Skater und klassische Läufer geeignet.

Arolla VS

Fast zuhinterst im Val d’Arolla zwischen Les Haudères und Arolla befindet sich in Satarma eine Hundeloipe. Sie verläuft in verschiedenen Schlaufen über insgesamt zwei Kilometer Länge und kann bequem abgekürzt oder verlängert werden.

