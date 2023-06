Kleine Gemeinden unter Druck – Wintersingen und Nusshof planen gemeinsame Verwaltung Die beiden Ortschaften wollen ihre Verwaltung ab 2024 zusammenlegen. Ob der Plan umgesetzt wird, entscheiden die Gemeindeversammlungen Mitte Juni. Lea Buser

Passend zum kleinen Dorf: Das unscheinbare Gemeindehaus in Nusshof. Foto: Lucia Hunziker

Der Leidensdruck für Gemeinden wie Nusshof nehme permanent zu, sagt Nusshofs Gemeindepräsident Rolf Wirz zur «Volksstimme». Trotz einem Plus von etwa 144’000 Franken weise das Oberbaselbieter Dorf – wie auch andere kleine Gemeinden in Baselland – ein strukturelles Defizit auf.

Eine Lösung muss also her – diese soll in Form einer gemeinsamen Verwaltung mit Wintersingen kommen. Mitte Juni stimmen beide Gemeindeversammlungen über den ausgearbeiteten Vertrag ab. Wird er angenommen, muss die kantonale Finanz- und Kirchendirektion das Vorhaben noch genehmigen.

Bereits im letzten Jahr hätten Gespräche zwischen den beiden Gemeinden stattgefunden, sagt Rolf Wirz zur Volksstimme. Der ausgehandelte Vertrag basiere auf der Zusammenarbeit von Hersberg und Arisdorf.

Das soll folgendermassen aussehen: Wintersingen würde die kompletten Verwaltungstätigkeiten, also auch jene von Nusshof übernehmen. Dazu würden beispielsweise die Schalter- und Auskunftsdienste für Einwohnerinnen und Einwohner aus Nusshof gehören oder die Protokollierung von beiden Gemeindeversammlungen.

Damit das funktioniere, müsste Wintersingen die eigene Verwaltung noch aufstocken, sagt Gemeindepräsident Michael Schaffner.

Nusshof müsste für die Leistungen der Nachbargemeinde jährlich rund 90’000 Franken bezahlen. Trotz der Abgeltung würde man dennoch erheblich sparen. «Mit diesem Ergebnis sind wir auf dem richtigen Weg und können zumindest etwas Licht am Ende des Tunnels erkennen», lässt sich Wirz zitieren.

Zwar soll das Übereinkommen auf unbekannte Zeit abgeschlossen werden. Ab 2025 besteht für die Gemeinderäte jedoch die Möglichkeit, dieses jeweils auf Ende April, mit einer Frist von 12 Monaten, zu kündigen.



