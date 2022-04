Aprilwetter in der Schweiz – Winter grüsst mit Schnee bis ins Flachland Am Freitag hat sich der Winter in der Schweiz noch einmal zurückgemeldet. Erst am Sonntag trocknet das Wetter leicht ab.

Der Winter lässt grüssen: In der Schweiz schneite es am Freitag bis ins Flachland. (Symbolbild) Foto: Adrien Perritaz (Keystone)

Die Schneefallgrenze ist am Freitag auf 500 Meter im Norden der Schweiz bis 800 Meter in den Alpen gesunken. Das teilte Meteoschweiz am Freitag per Twitter mit. Nur im Süden bleibt die Schneefallgrenze bei 800 bis 1200 Metern. Je länger der Tag dauert, mischt sich zunehmend mehr Schnee in den Niederschlag dazu, wie Meteonews Schweiz auf Twitter schrieb.

Am Freitag ist es zudem stark bewölkt und die Temperaturen betragen bis maximal vier Grad. Bis Sonntagmorgen soll es weiteren Neuschnee geben – in den Alpen zum Teil bis zu über einem halben Meter.

Verantwortlich für das winterliche Wetter ist eine Tiefdruckzone, die sich über West-, Mittel- und Südeuropa erstreckt, wie SRF Meteo schreibt. Dabei werde schubweise feuchte und zunehmend kalte Luft zum Alpenraum geführt. Erst am Sonntag trockne die Luft leicht ab.

SDA/aru

