Baden-Württemberg interveniert – Kretschmann setzt sich bei der EU für die Schweiz ein Der Ministerpräsident des benachbarten Bundeslandes spricht mit EU-Kommissar Maros Sefcovic. Thomas Dähler

Legt für die Schweiz ein gutes Wort ein: Winfried Kretschmann, hier zu sehen bei einem Auftritt im baden-württembergischen Landtag. Archivbild: Christoph Schmidt (Keystone)

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am Mittwoch bei einem Videogespräch mit dem Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Maros Sefcovic, für ein besseres Verhältnis mit der Schweiz geworben. Sefcovic ist für die Beziehungen der EU zur Schweiz zuständig. Als direkter Nachbar der Schweiz sehe sich Baden-Württemberg auch als Brückenbauer zwischen der Europäischen Union und der Schweiz, heisst es in einem im Anschluss an das Gespräch verbreiteten Communiqué.

Weiter nach der Werbung

«Die Grenzregion bietet einen gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraum», wird Kretschmann darin zitiert. Für Baden-Württemberg seien deshalb die Beziehungen zur Schweiz wirtschaftlich und kulturell wichtig. «Deswegen werben wir inständig für gute Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Schweiz.» Er bedaure, dass das Rahmenabkommen vorerst gescheitert sei. Schon heute spüre Baden-Württemberg die negativen Auswirkungen des Scheiterns.

Forschung beeinträchtigt

Die «exzellente» Forschungszusammenarbeit baden-württembergischer und schweizerischer Institute werde erschwert, weil die Schweiz nicht mehr beim EU-Forschungsprogramm Horizon Europe assoziiert sei. Er setze sich dafür ein, dass die Schweiz dabei sein könne. Die Freizügigkeit der Grenzregion müsse aufrechterhalten werden. «Wir müssen uns eng abstimmen können.»

In einem zweiten Videogespräch mit EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriskides machte Kretschmann auch darauf aufmerksam, dass es das Ziel Baden-Württembergs sei, einen grenzüberschreitenden Gesundheitsraum zu schaffen. Das sei auch die Lehre aus den Erfahrungen der Corona-Krise. Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz auf regionaler Ebene habe Leben gerettet. Jetzt wolle man gemeinsamen Präventions- und Eindämmungsstrategien, Frühwarnsysteme, Kontaktnachverfolgung und ein Nachweissystem für Spitalbetten, Datenaustausch und einfachen Zugang zu medizinischen Leistungen im Grenzraum aufbauen.

Thomas Dähler ist Redaktor und Mitglied des BaZ-Politik-Teams. Schwerpunkte seiner journalistischen Arbeit sind Finanzpolitik, Verkehrspolitik und Ökologie. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.