Vorabversion im Test – Windows 11 nimmt Gestalt an In knapp einem Monat lanciert Microsoft das neue Betriebssystem. Wir haben uns die aktuelle Beta-Version angeschaut – und frappante Veränderungen festgestellt. Matthias Schüssler

Windows-Chef Panos Panay hat das neue Betriebssystem im Juni erstmals vorgestellt. Foto: Screenshot Youtube

Windows 11 kommt schneller als erwartet: Bei der ersten Ankündigung im Juni war von einem Veröffentlichungstermin um Weihnachten herum die Rede gewesen. Doch nun ist klar: Die offizielle Vorstellung erfolgt bereits am 5. Oktober. Der Verkaufsstart ist mutmasslich am 20. Oktober, also in knapp einem Monat.

Die passende Gelegenheit, sich vor Augen zu führen, wie sich das neue Betriebssystem entwickelt. Eine aktuelle Vorab-Variante des Systems zeigt, dass Microsoft gegenüber der ersten Betaversion keine fundamentalen Veränderungen, dafür einige Feinkorrekturen vorgenommen hat: Die App zu den Systemeinstellungen hat sich markant verändert, und auch der Windows-Explorer bekommt eine neue, einfachere Oberfläche – das Menüband aus Windows 10 ist Geschichte.

Windows wird für mobile Nutzerinnen vertrauter

Diese Änderungen sorgen dafür, dass Microsofts Ziel für Windows 11 klar vor Augen tritt: Das Betriebssystem soll moderner und zugänglicher wirken – und vor allem auch vertraut für Anwender, die vor allem mit Smartphone und Tablet arbeiten.

Der Sperrbildschirm von Windows 11 sieht exakt aus wie bei einem Handy oder Tablet. Screenshot: schü So sieht der Windows-Sperrbildschirm (links) im direkten Vergleich zum iPad aus. Screenshot: schü Neu und überfällig ist die prominente Windows-Datensicherung in den Einstellungen. Natürlich wird als bevorzugte Back-up-Methode Microsofts Cloudablage Onedrive empfohlen. Der Dateiversionsverlauf für die lokale Datensicherung ist noch vorhanden, aber gut versteckt. Screenshot: schü 1 / 20

Matthias Schüssler ist Digitalredaktor und berichtet über Neuigkeiten der Tech-Konzerne, Soft- und Hardware und gibt Hilfestellung für den souveränen Umgang mit Smartphone, Computer und Gadgets. @MrClicko

