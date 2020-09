Gegner formieren sich – Muttenzer wollen keine 200-Meter-Windräder Der Gemeinderat macht Werbung für Windanlage in der Muttenzer Hard. Die Bevölkerung aber reagiert mit viel Kritik, etwa an der Effizienz und dem Standort der Anlage. Eine Petition ist bereits in Umlauf. Robin Rickenbacher

Markanter Einschnitt ins Ortsbild: Die geplanten Windturbinen sollen hoch aus dem Hardwald hinausragen. zvg

Eine leichte Unruhe geht durchs Publikum, als die Frage in den Raum gestellt wird: «Passt die Windanlage ins Ortsbild?» Sie kommt von Gemeinderat Thomi Jourdan. Und er beantwortet sie gleich selbst. Deutlich. «Ich muss Ihnen sagen: Wenn es hier nicht möglich ist wegen des Landschaftsbilds, dann wird es in der ganzen Schweiz schwierig.» Im Alltag, da ist Jourdan überzeugt, würden die Turbinen kaum negativ ins Auge fallen. Zu stark ist das Gebiet bereits von bestehender Infrastruktur geprägt. Über eine halbe Stunde referiert der Gemeinderat an diesem Infoanlass über die geplante Windanlage in der Muttenzer Hard, die bis 2023 stehen soll. Um alle auf den aktuellen Wissensstand zu bringen, wie er sagt. Unverkennbar ist aber, dass Jourdan der anwesenden Bevölkerung das Projekt schmackhaft machen will. Obwohl es seit seiner Bekanntgabe vor wenigen Wochen bereits eine grosse Opposition auf den Plan gerufen hat. Der Verein Wind-Still etwa verfasste ein dreiseitiges Dokument, in dem er den Standort der Turbinen als absolut ungeeignet abtat.