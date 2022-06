Podcast zum Schweizer Fussball – «Willst du mit Xhaka zur WM, dann gib ihm eine Sonderrolle» Was läuft im Nationalteam zwischen Murat Yakin und Granit Xhaka? Ist Raphaël Wicky der Richtige für YB? Spricht der Final der Frauen für Playoffs? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Vor Beginn der Nations League wurde darüber diskutiert, wie unwichtig diese Spiele sind. Jetzt, nach zwei Niederlagen gegen Tschechien und Portugal, steht fest: Ja, auch in einem eigentlich unwichtigen Wettbewerb kann man sich nachhaltig die Laune verderben. Wenn eine Mannschaft so auftritt, wie es die Schweizer getan haben.

Und wenn dann noch darüber diskutiert werden kann, auf welcher Position Granit Xhaka am besten aufgehoben ist, gehen die Emotionen bereits hoch. Für Samuel Burgener steht darum fest: «Wenn du mit Granit Xhaka zur WM fahren willst, dann musst du ihm eine Sonderrolle geben.» Sprich, Trainer Murat Yakin muss dann damit leben, dass sein Captain auf und neben dem Platz den Anspruch hat, der unbestrittene Anführer dieser Mannschaft zu sein.

Wobei die Spiele im Herbst mit der erfolgreichen WM-Qualifikation gezeigt haben, dass die Schweizer Mannschaft auch ohne Xhaka erfolgreich spielen kann. «Aber», sagt Burgener, «dann musst du ganz auf ihn verzichten. Als Mitläufer oder Randfigur funktioniert er in diesem Team nicht. Und dazu ist er auch zu gut.»

Noch haben die Schweizer zwei Spiele, um doch noch versöhnlich in die (kurze) Sommerpause einbiegen zu können. Vor den Partien gegen Spanien und erneut Portugal steht für Thomas Schifferle der Nationaltrainer in der Verantwortung: «Er muss die aktuelle Situation richtig moderieren. Jetzt zeigt sich, ob er für diese Aufgabe taugt.» Und er sagt: «Jetzt sind die Führungsspieler Xhaka, Yann Sommer und Xherdan Shaqiri gefragt. So, wie sie nach dem 0:3 gegen Italien massgeblich dazu beigetragen haben, dass sich die Schweizer Leistungen verbessert haben.»

Ausserdem besprechen wir in der aktuellen Ausgabe, was Raphaël Wicky als Trainer der Young Boys einbringen kann. Ob der Final der Frauen zwischen Servette und Zürich Werbung für Playoffs im Fussball war. Und ob Inka Grings nach dem Double mit den FCZ-Frauen eine Kandidatin für den Chefposten bei den Männern sein könnte.

Könnte Inka Grings FCZ-Männertrainerin werden?

