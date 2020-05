Freistil – Willkommen zurück, Stänkerer Raus aus dem Corona-Kokon, rein ins Leben! Julia Konstantinidis

Der Streit mit dem Nachbarn – auch er wird wieder zum Alltag gehören. Foto: Mike Schroeder (Argus)

Abstand halten, Sozialleben bis aufs Nötigste einstellen und Aufenthalte in der Öffentlichkeit möglichst kurz halten. Die Corona-Massnahmen der letzten Wochen bargen ungeahnte Vorteile für misanthropische Zeitgenossen. Denn selten war es einfacher, grösseren Menschenansammlungen, Bussi-Bussi-Szenen und lästigen Pflichtanlässen wie Firmenapéros zu entgehen. Der Lockdown weckte in Burn-out-Kandidaten, vom Socializing gestressten Hipstern und mehrfach belasteten Jungeltern den Willen, einen gesellschaftlichen Kulturwandel herbeizuführen. Kleine Freuden wie der Anblick üppig blühender Blumen in einem Vorgarten oder eine Velotour in den bis anhin völlig übernutzten Stadtwald sorgten für Glücksgefühle, wie sie zuvor ein Wochenendtrip nach Mailand oder der Besuch einer Kunstausstellung ausgelöst hätten.

Wir kultivierten dieses neue Lebensgefühl der Genügsamkeit, backten eigenhändig Brot, zogen auf dem Balkon Setzlinge und schauten ihnen beim Wachsen zu. Die Eitelkeiten unseres früheren Alltags mit Workouts im Fitnesscenter, Shoppingtouren, Barbesuchen und überambitionierten Kindergeburtstagspartys lagen weit hinter uns. Wir begannen, uns so zu lieben, wie wir sind. In gammeligen Jogginghosen, ungekämmt und unrasiert sassen wir in der Videokonferenz, für die wir vorsorglich die Kamera ausschalteten. Schlechte Verbindung, tut mir leid!

Die Kinder und Teens waren die Ersten, die gegen die Slow-Down-Kultur rebellierten. Halbwüchsige verwuchsen passiv aggressiv mit der Couch, während die Kleinen immer aktiver wurden. Sie holten sich die Welt in die häusliche Quarantäne und strapazierten damit die elterlichen Nerven. Im Bad wurden Schwimmbäder eingerichtet, im Wohnzimmer Spielplätze nachgebaut und in der Küche Festbankette veranstaltet. Der Gemütlich-Kokon bekam erste Risse. Vom ständigen Kochen ermüdet, sehnten wir uns plötzlich nach dem Selbstbedienungsbuffet der Betriebskantine. Auch der Zauber einer leergefegten Innenstadt verlor sich schon nach zwei Spaziergängen. Ebenso verflogen war der Charme improvisierter Feierabendapéros mit Bier aus Büchsen, genossen in einem Vorgarten zwischen Veloständer und Briefkästen.

Die Erfahrung der neuen Bescheidenheit soll und wird Spuren in der neuen Normalität hinterlassen. Glücklich etwa, wer nette Nachbarn hat und in diesen Wochen tragfähige Beziehungen aufbaute. Doch wir werden auch den Stänkerer aus dem dritten Stock wieder häufiger antreffen und hinter der alten Dame an der Kasse versauern, die mühsam ihr Münz zusammenklaubt. Auch die Halbstarken im Park mit ihren portablen Lautsprechern und die Handy-blinden Pendler im ÖV werden unser Leben wieder bevölkern.

Ein Lerneffekt des Lockdown ist, Gelassenheit zu üben, wenn etwas nicht (mehr) so ist, wie wir es uns wünschen. Denken wir daran, wenn sich in uns schon bald wieder Empörung über die unvermeidlichen Ärgernisse des Alltags aufstaut. Auch sie gehören zum prallen Leben, das wir so vermisst haben.