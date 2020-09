Klybeckareal – Willkommen in der verbotenen Stadt Auf dem einstigen Firmengelände der Ciba-Geigy führen heute die Industriegleise ins Nichts. Man glaubt, die Zeit sei stehen geblieben. Aber dem ist nicht so. Martin Furrer

Hier wurden einst Farben hergestellt: Stillgelegte Fabrik der Ciba-Geigy auf dem Klybeckareal. Foto: Pino Covino

Mitternacht ist vorbei. Die Porte Nummer 15 der Ciba an der Klybeckstrasse 191 liegt im Dunkeln. Das Fabrikgelände dahinter wird von Neonlampen erhellt. Ihr kaltes Licht spiegelte sich in Tankbehältern und Rohren, aus denen Dampf entweicht. Ein Schild warnt: «Brandgefahr». In den nächtlichen Himmel ragt ein 120 Meter hoher Kamin aus Stahlbeton.