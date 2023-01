Zuwanderung – Willkommen in der 9-Millionen-Schweiz Die Bevölkerungszahl steigt weiterhin rasant. Was bedeutet das für die Menschen, die Infrastruktur, die Umwelt? Eine Übersicht. Rico Bandle

Spürbar mehr Menschen: Strassenszene in Zürich. Foto: Reto Oeschger

Die Schwelle hat hohe Symbolkraft: In diesem Jahr dürfte die Schweiz 9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner erreichen. Beim letzten offiziellen Stichtag Ende September lag die Zahl der ständigen und nicht ständigen Bevölkerung bei exakt 8’935’707 – die runde Zahl ist also in Sichtweite.