Hotelpreise während der Art Basel – Willkommen in Basel – aber für den vierfachen Tarif Obwohl die meisten Basler Hoteliers die «Charta gegen Preisexzesse» unterzeichnet haben, gehen die Übernachtungspreise während der Kunstmesse wieder kräftig in die Höhe. Dorothea Gängel

Die Hotelpreise gehen wieder hoch während der Art Basel. Foto: Marc Eggimann

Pünktlich zur Art Basel schiessen Jahr für Jahr die Übernachtungspreise in der Basler Hotellerie in die Höhe. Dies führte in der Vergangenheit regelmässig zu hitzigen Diskussionen – mehr jedoch nicht. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Attraktivitätsverlusts des Messestandorts Basel und der Gefahr, dass die Art Basel ein ähnlich unglückliches Ende finden könnte wie die Baselworld, reagiert der Kanton Basel-Stadt nun. Endlich. Gemeinsam mit Basel Tourismus wurde eine «Charta gegen Preisexzesse und mehr Gastfreundschaft» verabschiedet, um die Basler Hotellerie für das Thema zu sensibilisieren. Vorgaben werden aber keine gemacht, die Preise bleiben im Ermessen jedes Hoteliers.