Carlo Borer und die Überbevölkerung – Willkommen im Anthropozän «Sleeping with the Gods» in der Kulturstiftung KBH.G spielt auf die Suche nach Geborgenheit mit dem Ursprünglichen an und auf die Vermessenheit des Menschen. Valeska Stach

Ausstellungsansicht «Sleeping with the Gods» von Carlo Borer.

Die Welt leidet unter einer Überbevölkerung. Aber bekommen wir davon etwas mit? Neben bereits existierenden Statistiken und wissenschaftlichen Kurven will der Künstler Carlo Borer die Menschen mit Kunst an das Thema heranführen. Durch plastische Raumerfahrung macht er spürbar, was das Volumen der Menschheit ist, in der Zeitspanne vom Jahr null bis heute.