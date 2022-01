2022 – das Jahr der Bagger – Willkommen auf der Baustelle namens Basel Vor allem der Ausbau des Fernwärmenetzes führt dazu, dass auch dieses Jahr unzählige Strassen aufgerissen werden. Die BVB stressen Anwohner ihrerseits mit Gleiserneuerungen. Martin Furrer

Auch dieses Jahr wird die Geduld der Basler auf eine harte Probe gestellt: Baustellen auf dem gesamten Stadtgebiet werden zu Lärm und Verkehrsbehinderungen führen. Vor allem der Ausbau des Fernwärmenetzes – ein Generationenprojekt, das erst 2035 abgeschlossen sein wird – hat spürbare Folgen im Alltag.

«Wir würden zwar gern so bauen, dass es niemand merkt», sagt Gregor Leonhardt, Leiter Infrastruktur des Tiefbauamtes Basel-Stadt, «aber leider ist das nicht machbar.» Prioritär wird das Fernwärmenetz 2022 in den Quartieren Wettstein, im östlichen Teil des Gundeli, St. Alban / Gellert und in der Innenstadt (Freie Strasse) ausgebaut.