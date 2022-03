Nach Angriff auf Chris Rock – Will Smith weigerte sich, Oscar-Gala zu verlassen Nachdem Will Smith Chris Rock geohrfeigt hatte, wurde er von der Academy aufgefordert, die Veranstaltung zu verlassen. Er blieb in der ersten Reihe sitzen.

Weigerte sich offenbar, seinen Sitzplatz in der ersten Reihe zu verlassen: Will Smith mit seiner Frau Jada Pinkett. (27. März 2022) AFP/Robyn Beck

Die Organisatoren haben den US-Schauspieler Will Smith eigenen Angaben zufolge nach dessen Ohrfeige gegen den Komiker Chris Rock zum Verlassen der Oscars-Gala aufgefordert. Dieser habe sich jedoch «geweigert», erklärte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Mittwoch. Die Veranstalter fügten hinzu, sie hätten «die Situation anders handhaben können». Smith hatte kurz nach dem Vorfall den Preis für den besten Hauptdarsteller erhalten.

Die Academy, die die Oscars vergibt, erklärte, sie habe ein Disziplinarverfahren gegen Smith eingeleitet. Dieser habe gegen die Verhaltensregeln der Academy verstossen, darunter «unangemessener Körperkontakt, beleidigendes oder bedrohliches Verhalten und Beeinträchtigung der Integrität der Academy». Smith solle «mindestens 15 Tage» vor einer Abstimmung des Vorstands über mögliche Sanktionen benachrichtigt werden und die Möglichkeit zu einer schriftlichen Stellungnahme erhalten.

Die nächste Sitzung des Vorstands findet demnach am 18. April statt. Dort könnte die Academy bereits eine «Suspendierung», einen Ausschluss oder «andere nach der Satzung und den Verhaltensregeln zulässige Sanktionen» beschliessen.

AFP/chk

