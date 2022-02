Kampf ums Präsidium in Riehen – Mitte-links muss sich auf einen Kandidaten einigen Wenn die Allianz wieder zwei Kandidierende für die Wahl ins Präsidium stellt, schenkt sie den Bürgerlichen den Sieg. Meinung Andrea Schuhmacher

Guido Vogel (SP) und Christine Kaufmann (EVP) beim ersten Wahlgang im Riehener Wahlforum. Bild: Lucia Hunziker / Tamedia

Bereits beim ersten Wahlgang schien die Entscheidung der Allianz von EVP, SP und Grünen seltsam, sowohl Christine Kaufmann (EVP) als auch Guido Vogel (SP) ins Rennen um das Gemeindepräsidium in Riehen zu schicken. Wieso einigten sich die Partner nicht? So richtig erklären konnten sie das nicht. Man wolle dem Wahlvolk eine «echte Wahl» ermöglichen, es sei wichtig, den Einwohnerinnen und Einwohnern eine breite Palette an Möglichkeiten anzubieten: Beides tönt nach Ausreden dafür, dass beide Kandidierenden wohl zu ambitiös waren, um zurückzutreten.