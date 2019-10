Wildwarnanlage auf dem Prüfstand

Die elektronische Anlage soll aber nicht die Wildtiere vor Autos, Velos und Motorrädern warnen, sondern umgekehrt. Sensoren erkennen, wenn sich ein Wildtier in der Nähe befindet. Das Signal wird an die ­Leitpfosten am Strassenrand weitergeleitet. Diese beginnen zu blinken. Hinweisschilder zeigen den Verkehrsteilnehmern an, dass sich auf dieser Strecke eine elektronische Wildwarnanlage befindet, damit sie das Tempo reduzieren und bremsbereit sind.

Herausfordernde Strecke

«Das Gerät verfügt sowohl über einen Wärme- als auch über einen Bewegungssensor», erklärt Jagdverwalter Holger Stockhaus. Es müssen beide Sensoren angesprochen werden, bis die Anlage reagiert. Damit werde verhindert, dass die Anlage beispielsweise wegen eines aufgewärmten Steins, Wind oder eines herabfallenden Asts aufzuleuchten beginnt. Gemäss Stockhaus haben die Sensoren eine Reichweite von 33 Metern in einem Winkel ­von 135 Grad. Die Leitpfosten werden im Abstand von 30 Metern an­gebracht, sodass eine flächen­deckende Überwachung des Gebiets gewährleistet werden kann. Ausserdem kommunizieren die einzelnen Geräte miteinander. Es blinken also jeweils mehrere Pfosten über eine längere Strecke, damit die Verkehrsteilnehmer früh genug auf ­das Wild aufmerksam gemacht werden.

Der Abschnitt auf der Holzenbergstrasse in Ziefen wurde einerseits ausgewählt, weil dort viele Unfälle passieren. Andererseits aber auch, weil er für die Warnanlage besonders herausfordernd ist: «Die Teststrecke führt durch den Wald, beinhaltet Kurven und ist von Böschungen gesäumt. Wenn die Anlage hier funktioniert, dann wird sie auch auf anderen Strecken Erfolg haben», sagt Stockhaus.

Für den Test arbeitet der Kanton mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) zusammen. Das Projekt soll ab November während zweier Jahre laufen. Anschliessend entscheidet der Kanton, ob er die elektronischen Wildwarnanlagen auch auf andere Unfall-Hotspots ausweitet. Während der Testphase soll geprüft werden, ob die Warnanlage viele Fehlalarme auslöst, ob die Anzahl der ­Unfälle reduziert werden kann und wie Autofahrer auf die blinkenden Leitpfosten reagieren: «Wir hoffen natürlich, dass sich die Verkehrsteilnehmer nicht an das Blinklicht gewöhnen und es auch nach einiger Zeit noch immer als Warnung ernst nehmen.»

Weil die Anlage vom Hersteller laufend weiterentwickelt wird, können die Kosten für den zweijährigen Test noch nicht genau beziffert werden. «Wir gehen aber davon aus, dass die Geräte um einiges kostengünstiger sind als herkömmliche Wildwarnanlagen», sagt Stockhaus. Der Test dürfte auch aufgrund der hohen Unfallkosten lukrativ sein: Im Kanton Zürich verursachten 4500 Verkehrsunfälle mit Wildtieren im Jahr 2017 Kosten von rund sieben Millionen Franken.