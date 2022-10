A2 Sissasch-Eptingen – Wildtierüberführung in Tenniken soll aus Holz gebaut werden Anfang September hat das Bundesamt für Strassen Astra über den aktuellen Projektstand der A2 Sissach-Eptingen orientiert. Unter anderem wurde aufgezeigt, dass der Wildtierübergang Tenniken teilweise in Holz gebaut werden soll. Tobias Burkard

So stellt sich das Bundesamt für Strassen ASTRA die Wildtierüberführung in Tenniken vor. Visualisierung: ASTRA

Um Unfälle wie den von letzter Woche zu verhindern, wo ein Rothirsch auf der Autobahn überfahren wurde, werden Wildtierüberführungen gebaut. Wildtierkorridore sind feste Routen, auf denen sich Wildtiere grossräumig bewegen können. Sie verbinden fragmentierte Ökosysteme oder geeignete Lebensräume und sind für Wildtiere lebensnotwendig. In Tenniken liegt der Wildtierkorridor von überregionaler Bedeutung «BL 11». Wie aus einer Medienmitteilung des Kantons Basel-Landschaft hervorgeht, soll der beeinträchtigte Korridor durch den Bau einer Wildtierpassage saniert werden.

Bis ein solches Projekt gebaut werden kann, ist es oft ein langer Weg. So auch in diesem Fall: Es wurden zahlreiche Variantenstudien erstellt, bis die beste Lösung gefunden wurde. Die geplante Wildtierüberführung wird den Wildtieren in Zukunft ermöglichen, sowohl die National- als auch die Kantonsstrasse sicher zu überqueren.

Holz statt Beton

Das Besondere am Bauwerk: Der Teil, der über die Kantonsstrasse führt, soll teilweise aus Holz gebaut werden. Konkret werden Brettschichtholzträger, als Balken auf Stahlbetonwänden gelagert, die Kantonstrasse überbrücken. Die Stahlbetonwände, sowohl bei der Nationalstrasse als auch bei der Kantonsstrasse, werden zugunsten des Lärmschutzes mit Holz verkleidet. «Die nun gefundene Lösung passt in die Strategie des Kantons, in Zukunft vermehrt Bauten aus Holz zu realisieren», so Drangu Sehu, Kantonsingenieur Basel-Landschaft. Auch in Zukunft wolle man in Baselland vermehrt mit Holz bauen: «Nicht zuletzt, weil der Kanton selbst Waldeigentümer ist, legen wir auch in Zukunft den Fokus auf Bauen mit Holz», so Sehu.

