Brut- und Setzzeit – Wildtiere schützen Im Frühling gilt die Leinenpflicht für Hunde. Waldränder sind ein äusserst sensibler Lebensraum Daniel Aenishänslin

Hunde würden aktuell nur stören. Ein Reh mustert aufmerksam das Feld. Foto: Archiv BaZ

Im Frühling beginnt die Aufzucht der Jungtiere in Wald und Feld. Um die Jungtiere möglichst zu schützen gilt deswegen bis zum 31. Juli die gesetzliche Leinenpflicht für Hunde im Wald und am Waldrand. Aus Rücksicht auf die Wildtiere soll möglichst auf störende Aktivitäten in sensiblen Gebieten verzichtet werden. Auch gilt es, die Dämmerung und Nacht den Tieren im Wald zu überlassen.

Gerade Waldränder sind ein äusserst sensibler und wichtiger Lebensraum für bodenbrütende Vögel, Rehkitze und Junghasen. Aber nicht nur die Tiere brauchen Schutz: Die jungen Blumen, Kräuter und Bäumchen, die neben den Wegen spriessen, sind sehr trittempfindlich. Die Waldbesucherinnen und -besucher werden deshalb gebeten, auf den Wegen zu bleiben, Waldränder zu meiden. In Wildruhegebieten gilt dieser Schutz ganzjährig.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

