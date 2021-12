Einkehren: Restaurant Chilchli in Bärenwil – «Wilderer Pfändli» über dem Nebelmeer In dritter Generation führen Corinne und Stefan Aegerter das geschichtsträchtige Restaurant Chilchli in Bärenwil bei Langenbruck. Im Spätherbst gross angesagt sind Wildgerichte. Robert Bösiger

Stefan Aegerter und Corinne führen das Lokal. Foto: Dominik Plüss

Der Wolf sei zurück im Baselbiet, hat man dieser Tage allerorten lesen können. Gut möglich, dass es ihm diesmal besser ergeht als jenem Wolf, der vor gut 30 Jahren in Bärenwil vor dem Restaurant Chilchli aufgebahrt war. Örtliche Jäger hatten ihn erlegt, weil er zuvor zahlreiche Schafe gerissen hatte. Stefan Aegerter mag sich gut erinnern an dieses Ereignis. Seine Eltern Hans und Anna Luise Aegerter führten damals schon das markante Restaurant.

Mittlerweile führen Stefan (44) und seine Frau Corinne (47) das Chilchli in dritter Generation. Noch immer spielt die Jagd hier oben eine grosse Rolle – auch auf dem Teller. Doch dazu später. Stefan Aegerter absolviert seine Kochlehre im Gasthof Kreuz in Holderbank, einem Familienbetrieb mit über 170-jähriger Familientradition. Danach schnuppert er in Kanada noch zwei Jahre Fernluft, bevor er zurückkommt und im Chilchli einsteigt. Seit dem 1. April 2019 sind er und seine Frau verantwortlich für das Wohlergehen im Gasthof.