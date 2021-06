Analyse zur US-Wirtschaftspolitik – Wie viel Trump steckt in Joe Biden? Der jetzige US-Präsident und sein Amtsvorgänger könnten unterschiedlicher kaum sein. Für die US-Wirtschaft aber greift Biden oft zu Mitteln, die er unlängst noch scharf kritisiert hatte. Claus Hulverscheidt

Allein vergangene Woche verhängte Joe Biden Strafzölle gegen Grossbritannien, Italien und einige weitere Länder. Foto: Tasos Katopodis (Keystone)

Am Wochenende hatte die Welt wieder einmal Gelegenheit, die Unterschiede zwischen dem 45. und dem 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten genauer zu beobachten. Donald Trump trat bei einem Parteitag der Republikaner in North Carolina auf, wo er die üblichen Lügen und Prahlereien verbreitete.

Wenig später veröffentlichte Joe Biden einen Aufsatz, in dem er die Amerikaner in gesetzten Worten auf seine bevorstehende erste Europa-Reise einstimmte. Viel grösser hätte der Gegensatz kaum sein können.



Doch so unterschiedlich Charakterstudien der beiden Herren zweifellos ausfallen würden, so deckungsgleich ist mitunter ihr Handeln. Das gilt insbesondere für die Wirtschaftspolitik: