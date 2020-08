Sie haben a uf Ueli Maurer gehört und in der Schweiz Ferien gemacht: Reisende auf dem Weg zum Jungfrau j och. Foto: Nicole Philipp

Korrekte Bürgerin oder unkorrekte – das ist seit Corona ja die Dauerfrage. Was das Ferienthema angeht, so darf ich mich diesen Sommer zum Lager der Guten zählen. Ich habe Ueli Maurer brav gehorcht und meinen Kindern so viel Schweiz um die Ohren gehauen wie noch nie. Jungfraujoch, Gornergrat, Saas-Fee, Schaffhausen, Tessin – mehr geht nicht.