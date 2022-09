Begriffsgeschichte eines Reizworts – Wieso «woke» alle nervt Es begann mit «stay woke» und endete im «Woke-Wahnsinn»: Was bedeutet der Ausdruck eigentlich? Eine Klärung. Pascal Blum

Rassistische Darstellung? Zuletzt wurden neue Bücher über den Häuptling Winnetou kritisiert – und führten zu einer neuerlichen Debatte über einen woken Mob. Foto: Imago Images, Cinema Publishers Collection

Kaum ein Wort hat in den vergangenen Jahren eine so steile Karriere und einen so tiefen Fall erlebt wie das Adjektiv «woke» aus dem Amerikanischen. In den Schweizer Medien kommt es im Jahr 2017 erstmals in jenem Sinn vor, den es in den USA schon länger hat. Seither häufen sich die Nennungen stark – und meistens wird das Wort als Beschimpfung eingesetzt. Was ist passiert?