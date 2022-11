Kindergarten-Abstimmung – Wieso Riehen sich um eine Wand streitet Die Gemeinde hat dringend neuen Schulraum nötig. Doch die Gegner lehnen die Pläne von Architekt Meinrad Morger ab: Die Kinder solle man nicht in ein «Kloster» einsperren. Andrea Schuhmacher

Die Pläne von Architekt Meinrad Morger für den neuen Kindergarten in Riehen werden von SP, Grünen und dem Referendumskomitee scharf kritisiert. Visualisierung: Morger Partner Architekten

Bei der Abstimmung über den Neubau des Kindergartens Siegwaldweg in Riehen geht es um vieles: um viel Geld, um viele Kinder, um jahrelange Arbeit. Die Gemeinde investiert rund 4,2 Millionen Franken, um den über hundertjährigen Doppelkindergarten durch einen Neubau zu ersetzen. Dagegen wurde das Referendum ergriffen. Die Fronten sind verhärtet. Der Architekt für das Projekt, Meinrad Morger, sagt auf Anfrage: «Ich habe in den 35 Jahren, in denen ich in Basel tätig war, noch nie so etwas erlebt.»