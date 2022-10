Naturbad-Sanierung in der Kritik – Wieso Riehen für die Badi Schweizer Holz verschmäht Damit die Gäste künftig keine Angst mehr vor Splittern haben müssen, besorgt die Gemeinde Holz aus Neuseeland und Chile. Ist das wirklich nötig? Andrea Schuhmacher

Das Riehener Naturbad ist dermassen beliebt, dass es doppelt so viele Badegäste pro Saison besuchen wie von der Gemeinde erwartet. Foto: Nicole Pont

Naturnah soll es wirken, das Naturbad Riehen. Ein Alleinstellungsmerkmal für das grosse, grüne Dorf. Statt eines herkömmlichen Beckens: ein See. Statt Beton: Holz. Alles möglichst natürlich. Wie passt aber modifiziertes Holz aus Neuseeland und Chile, das zuerst in Skandinavien verarbeitet und dann erst in die Schweiz geliefert wird, zu dieser Devise?