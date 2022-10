Sweet Home: Nachhaltig und elegant – Wieso jedes Zuhause etwas Antikes braucht Möbel, die ein langes Leben hatten, tun jeder Einrichtung gut. Sie vermitteln Beständigkeit und machen eine Wohnung zum Zuhause. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Weil Antikes chic ist

Antike Kommode in einem Schlafzimmer. Foto über: Anna Sternberg Interiors

Designmöbel sind trendy und formschön; Möbel ab der Stange praktisch und bezahlbar. Aber echte Eleganz vermitteln meist nur antike Stücke. Sie veranschaulichen die Schönheit des Handwerks, sind Zeugen einer vergangenen Zeit und werten alles andere auf. Eleganz ist eine Eigenschaft, die mit Entspanntheit einhergeht. Diese lässt sich nicht erzwingen, sondern ist eine Gabe. Eine Kommode, die sich beugt, die Füsse in Ballettposition hat und ganz selbstverständlich Schmuck und Zierde trägt, ein Schreibtisch, auf dem einmal Liebesbriefe geschrieben wurden, oder ein Tischchen, das für das Kartenspiel gedacht war, vermitteln dieses gewisse «Je ne sais quoi», welches die Eleganz in sich trägt.

2 — Weil Antikes Vertrautheit ausstrahlt

Zu einem alten Tisch gesellen sich neue Stühle. Foto über: Nicety

Wir leben in einer flüchtigen Zeit, in der wir zwar fast jeden Moment mit Handyfotos festhalten, aber irgendwie nicht richtig Bodenhaftung haben. Alles ändert sich immer schneller und kaum hat man sich an etwas gewöhnt, ist es schon wieder weg. Alte Möbel strahlen Ruhe aus und vermitteln Vertrautheit und Beständigkeit. Sie haben schon viel erlebt und dem standgehalten. Das beruhigt und gibt dem Zuhause einen sicheren Wert.

3 — Weil Antikes Rockstarallüre hat

Dieses antike Tischchen ist ein besonderer Hingucker. Foto über: Essenziale

Jedes Produkt ist auch ein Zeichen seiner Zeit. Wer denkt, dass nur jetzt oder gar erst morgen echte Coolness entsteht, irrt sich. Es gab Zeiten, da hatten Verrücktes, Entrücktes oder Exzentrisches viel mehr Platz im Leben als heute. Und da früher Dinge mit Handwerk entstanden und nicht in schneller Massenproduktion, wurde auch Extravagantes mit Liebe und Geduld kreiert. Antiquitäten, die sich in eine moderne Umgebung einfügen, bringen das Einzigartige und eine Art von Rockstarallüre mit sich.

4 — Weil Antikes Wärme bringt

Gemütliche Ecke mit einem antiken Tischchen. Foto über: Birdcage Walk

Eine Antiquität muss kein kostbares Sammlerstück sein. Schon die Tatsache, dass ein Möbel lange Zeit gelebt hat und vielem standhielt, geben ihm einen emotionalen Wert. Es sind nämlich gerade seine Lebensspuren, welche Wärme vermitteln und ein solches Möbel wertvoll für die Wohnung und deren Bewohner machen.

5 — Weil Antikes für Erlebnisse sorgt

Ein Bistrotischchen im Wohnzimmer. Foto über: Decoholic

Das Erstehen von einem alten Möbel wie etwa einem Bistrotischchen vom Flohmarkt oder einem Stuhl im Brocantegeschäft ist ein bestimmtes Erlebnis. Man hört eine Geschichte darüber, bringt das Möbel irgendwie in sein neues Zuhause und wird Teil seines langen Lebens. Somit entsteht eine tiefere Verbundenheit zum Möbel, als wenn man es einfach online bestellt und geliefert bekommt.

6 — Weil Antikes nachhaltig ist

Ein schlichtes, altes Tischchen bietet einen Frühstücksplatz. Foto über: Fantastic Frank

In unserer Zeit, in der die Welt so viele Risse hat, ist Sorgsamkeit wichtig geworden und Nachhaltigkeit ein Trend. Nachhaltigkeit ist auch eine Haltung und es führen viele Wege zu ihr. Ein wichtiger Weg führt beispielsweise weg von der Wegwerfkultur. Dazu gehören auch das Erstehen, Hegen und Pflegen von gebrauchten Dingen. Antiquitäten sind solche gebrauchten Dinge und kommen aus Epochen, in denen man die Wegwerfkultur noch nicht kannte.

7 — Weil sich Antikes überall einfügt

Antikes Konsolentischchen in einem Entrée. Foto über: Pine & Prospect Home

Alte Möbel lassen sich gut zu allen möglichen Wohnstilen kombinieren. Man muss also nicht einen bestimmten Wohnstil pflegen, um etwas Antikes integrieren zu können. Alte Möbel sind Klassiker, die sich vielfältig kombinieren lassen und immer passen, so ähnlich wie in der Mode ein weisses Hemd oder das kleine Schwarze.

8 — Weil Antikes so einiges aushält

Kleines, antikes Tischchen in einem Kinderzimmer. Foto über: Paul et Paula

Antike Möbel haben schon viele Jahre gelebt, waren in verschiedenen Haushalten daheim und mussten dabei vieles über sich ergehen lassen. Dass sie immer noch da und funktionstüchtig sind, zeigt, dass sie belastbar sind und einiges aushalten.

9 — Weil Antikes solide ist

Solide, alte Kommode in einem Flur. Foto über: Rue Mag

Alte Möbel wurden für Generationen geschaffen. Man hat sie nicht aus dem Paket genommen und selbst zusammengeschraubt. So knicken keine Beine ein und es brechen keine Regale unter zu schwerer Last ein. Alte Möbel sind solide, standhaft und robust.

10 — Weil Antikes multifunktional ist

Kleines, altes Schubladenmöbelchen in einem Wohnzimmer. Foto über: Lovely Life

Antike Möbel wurden natürlich auch für bestimmte Zwecke hergestellt. Man wohnte früher anders und hatte andere Bedürfnisse. Manchmal weiss man gar nicht genau, für was ein ganz bestimmtes Stück eigentlich einmal gebraucht wurde. Aber es ist einfach, ihm einen neuen Platz und eine neue Funktion zu geben. Wenn nämlich in der alten Wäschekommode auf einmal Spielsachen versorgt werden, ein altes Nachttischchen im Badezimmer Stauraum bietet oder in einem Schubladenmöbel aus einem Kontor nun Besteck einen Platz findet, verleiht das den Möbeln einen ganz besonderen Charme.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland und bietet auch private Beratungen an. Kontakt: marianne@mariannekohler.ch

Instagram: @mariannekohlernizamuddin

Website: «Styles and Stories»

