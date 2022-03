«Apropos» – der tägliche Podcast – Wieso ist die Schweiz so attraktiv für reiche Russen? Reiche Menschen aus Russland wählen nicht selten die Schweiz als Ort für ihr Geld, ihre Ferienwohnung oder die Bildung ihrer Kinder. Vivienne Kuster Philipp Loser als Host Thomas Knellwolf als Gast

Auf Schweizer Konten liegen viele Milliarden Franken von Privatpersonen oder Unternehmen. Doch die Schweiz ist bei reichen Menschen aus Russland auch in anderen Bereichen beliebt: Sie kaufen Immobilien an bester Lage, lassen sich gesundheitlich versorgen oder schicken ihre Kinder auf Schweizer Internate.

(Lesen Sie hier die ganze «Russland-Schweiz-Connection» in sieben Kapiteln.)

In einer neuen Folge von «Apropos» erklärt Bundeshausredaktor Thomas Knellwolf, weshalb die Schweiz bei reichen Russen so attraktiv ist. Host ist Philipp Loser.

Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Mehr Infos Thomas Knellwolf ist Bundeshaus-Korrespondent, mit Schwerpunkt Justiz und Nachrichtendienst. Bei Tamedia hat er den Recherchedesk mitaufgebaut und geleitet. Er ist Autor mehrerer Sachbücher. Kontakt über Threema 3KVB3FET oder E-Mail thomas.knellwolf@tamedia.ch Mehr Infos @KneWolf

