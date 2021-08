Gedanken zum Reisehunger – Wieso ich Ferien im Ausland brauche Ich dachte, ich könnte zu Hause bleiben, hier Urlaub machen. Bis ich wegfuhr. Meinung Aleksandra Hiltmann

Die Sehnsucht nach dem Meer – mehr als eine kitschige Phrase für mich. Fotos: PD

Nach über einem Jahr Pandemie dachte ich, ich hätte mich an die Schweiz gewöhnt, ich bräuchte keine Ferien im Ausland. Dann kamen die Sommerferien.

Ungewohnt fühlt es sich an, einfach an den Flughafen zu fahren und abzufliegen. Ich bin aufgeregt, bald auch beschämt ab meiner Naivität. Wie dumm von mir, zu denken, dass Reisen in Corona-Zeiten nur etwas für extrem Abenteuerlustige oder Unvernünftige ist.

Ich stelle mich in die Schlange. Und würde nicht glauben, wie lang sie ist, stünde ich nicht selbst mittendrin. Der 1,5-Meter-Abstand – bereits in Zürich eine Illusion. Die Abflughalle brechend voll. Was mache ich hier bloss?