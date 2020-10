Intimes Geständnis von Tom Hollander – Wieso halb Grossbritannien gerade über Masturbation redet Der britische Schauspieler schilderte einer Zeitung seinen Tagesablauf und bekannte offen, dass er nachmittags onaniere – bei schlechtem Wetter. Bettina Weber

Tom Hollander eroberte die Herzen seiner Landsleute im Sturm, weil er seinen unglamourösen Alltag inklusive Masturbation beschrieb. Foto: Dave J Hogan/ Getty Images

Natürlich sprangen dann alle auf die Stelle mit dem Onanieren an. Dabei war das nun wirklich das Unspannendste an dieser Folge von «Ein Tag im Leben von», der populären Rubrik im Magazin der britischen «Sunday Times». In selbiger hatte der Schauspieler Tom Hollander am vergangenen Sonntag seinen Alltag geschildert.