Ungelöstes Megaproblem der Medizin – Wieso Gifte wie Koks unsere Hirne nicht verballern Die Blut-Hirn-Schranke schützt das Gehirn vor toxischen Stoffen aus dem Blut. Doch wie schleust man Medikamente hinein? Ermittlungen in einer Grenzfrage. Felix Hütten

Hormone, Gifte, Stoffwechselprodukte dürfen auf keinen Fall in die Nervenzellen im Gehirn. Wie funktioniert das? Illustration: Julia Schubert

Geht Frau Müller in einen Club und kauft sich ein Näschen Koks. Preisfrage: Ist die noch ganz dicht im Kopf?

Also, zumindest ziemlich sicher. Ziemlich sicher ziemlich dicht, dafür hat die Natur gesorgt, die Gegenprobe gelingt ganz einfach: Man kann sich natürlich völlig unnötig die Birne mit dem Zeug wegdübeln, muss zwar nicht sein, aber ja. Wer aber nicht mehr ganz dicht im Kopf ist, würde spätestens dann ziemlich schnell mausetot auf dem Dancefloor rumliegen.

Das Kokain gelangt über die Schleimhaut der Nase ins Blut, und strömt auf direktem Wege ins Gehirn. Dort diffundiert es durch die Endothelzellen (1) der kleinsten Hirngefässe, weiter durch die Basallamina (2) hindurch, an den Tight Junctions (3) und den Astrozyten (4) vorbei direkt zu den Nervenzellen (5) des Gehirns – und hat damit die berühmte Blut-Hirn-Schranke überwunden. Glückwunsch! Illustration: Julia Schubert

Das Gehirn, was auch immer es sich an komischen Ideen ausdenken mag, ist nahezu perfekt von seiner Umwelt abgeschirmt, Hormone, Gifte, Stoffwechselprodukte – was eben so alles im Blut umherschwimmt, es darf auf keinen Fall die Nervenzellen dort oben im Gehirn als fein aufeinander abgestimmte Maschine stören. Die kleinste Störung führt zum Untergang.