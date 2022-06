Sweet Home: 10 Sommerrezepte – Wieso die einfache Küche die beste ist Wer jeden Tag einfach kochen und geniessen will, findet auf Sweet die besten Rezepte dafür. Hier eine sommerliche Auswahl. Marianne Kohler Nizamuddin

Gute, einfache Küche wie aus dem Bistro oder der Trattoria geht auch zu Hause. Foto über: @alvasperle

Wenn ich wählen könnte zwischen Sterneküche und einem Mahl in einem einfachen Bistro oder einer Trattoria – ich würde immer Letzteres wählen. Ich weiss, dass Kochen und Geniessen supertrendy geworden sind. Alle sprechen gerne über das Beste und Auserlesenste. TV-Kochsendungen widmen sich mittlerweile öfter der raffinierten, hochstehenden Küche und weniger der einfachen Alltagsküche, wie sie zum Beispiel Jamie Oliver vermittelt hat. Doch ich mag das persönlich nicht so – für mich ist die einfache Küche noch immer die beste.

In diesem Sinne habe ich von Anfang an auf Sweet Home einfache Alltagsrezepte geteilt. Ich fand eben immer, dass ein Zuhause nicht «sweet» sein kann ohne einen vollen Kühlschrank und gemütliches Essen. Die Rezepte auf dem Blog wurden zum Erfolg, da es vielen gleich geht wie mir. Man arbeitet den ganzen Tag und möchte am Abend schnell und unkompliziert etwas Besonderes auf den Tisch zaubern.

Für die Sweet Home Rezepte muss man nicht auf grosse Einkaufstouren gehen, sondern findet die Zutaten im Vorrat, im Supermarkt um die Ecke und auf dem Markt. Man kann sie für sich alleine kochen, für die Familie, den WG-Znacht oder für Gäste. Entdecken Sie hier ein kleine Auswahl davon, die Lust macht, Neues auszuprobieren und in anderen Food-Geschichten auf Sweet Home zu stöbern.

1 — Ein Salat wie aus dem Bistro

Salatkönig: Grüne Blätter mit knusprigem Speck und warmem Ziegenkäse. Foto über: The Mom 100

Beginnen wir mit einem sommerlich-frischen Entrée aus Frankreich. Keine Ahnung, wieso wir den französischen Salat mit einer üppigen Mayonnaisesauce verbinden. Ein guter französischer Salat ist so viel besser, frischer und interessanter. Er hat ein leichteres Dressing, nicht selten mit feinem Senf und etwas Honig. Ein köstliches Beispiel ist der «Chèvre chaud»:

Zutaten:

Baguettescheiben

eine «Bûche de fromage de chèvre» (Ziegenkäse in Rollenform)

1 Frisée-Salat

Speck

ein wenig Butter

ein wenig Honig

Zutaten Dressing:

1 EL Moutarde de Meaux

1 EL Honig

1 dl Weissweinessig mit Estragon

1 EL Zitronensaft

1,5 dl Olivenöl

2 EL Schnittlauchringli

Salz

Zubereitung:

Schneiden Sie den Speck in Stücke und braten Sie diese in ein wenig Butter knusprig. Legen Sie sie auf ein Küchenpapier. Rüsten und waschen Sie den Salat und machen Sie das Dressing. Schneiden Sie den Ziegenkäse in Scheiben und legen Sie die Käserondellen auf Baguettescheiben. Träufeln Sie ein bisschen Honig darüber und grillieren Sie sie im Backofen. Anschliessend den Salat mit der Sauce mischen, die knusprigen Speckstücke darüber geben und auf jede Portion 1-2 warme Ziegenkäsebrötchen legen.

So mischen Sie eine Salatsauce am einfachsten:

Geben Sie alle Saucenzutaten in ein Konfitürenglas, schliessen Sie es und schütteln alles gut. Falls man zu viel Sauce macht, kann man sie so auch einfach im Kühlschrank für den nächsten Salat aufbewahren.

Lust auf mehr Rezepte und Ideen aus dem Bistro? Dann kommen Sie mit ins Bistro.

2 — Eine Pasta mit Salat

Salat mal anders: Pasta mit Radicchio, Gorgonzola und Speck. Foto über: The view from great island

In der Food-Geschichte von letzter Woche habe ich Ihnen ein Rezept für Salat vom Grill vorgeschlagen. Eine weitere überraschende Variante ist Salat mit Pasta. Diese Trofie werden mit dem beliebten, bitteren Radicchio gemacht. Das Rezept ist ein perfektes Beispiel, das zeigt, wie raffiniert die einfache Alltagsküche sein kann.

Zutaten:

360 g Trofie

Olivenöl

1 Radicchio Trevisano

100 g Specktranchen, in Streifen geschnitten

50 g Baumnusskerne, geröstet

Olivenöl

1 Peperoncino, feingehackt

1 Knoblauchzehe, feingehackt

50 g Gorgonzola

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Rüsten und schneiden Sie den Radicchio in Streifen. Kochen Sie die Pasta al dente. Braten Sie den Speck in etwas Olivenöl langsam knusprig. Geben Sie den Peperoncino und den Knoblauch bei und wenn diese duften, mischen Sie den Radicchio unter. Alles gut vermischen und sanft einige Minuten dünsten. Zerbröseln Sie den Gorgonzola. Nun tropfen Sie die Trofie ab und behalten ein wenig Pastawasser zurück. Anschliessend die Trofie mit etwas Pastawasser und dem Gorgonzola untermischen. Die gerösteten, grobgehackten Walnusskerne ebenfalls untermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Lust auf noch mehr einfache Gemüserezepte? Dann finden Sie hier acht einfache Alltagsgerichte mit Gemüse.

3 — Eine Polenta mit Ratatouille

Verwöhngericht: Aromatisches Gemüse über cremiger Polenta. Foto über: Familystyle Food

Sommer bedeutet nicht nur Grill, Sandwiches und Salat. Wir kochen auch gerne einfache Alltagsgerichte mit frischen, simplen Zutaten. Ratatouille ist wohl eine der feinsten und farbigsten Sommerfreuden. Lassen Sie Ihr Ratatouille so richtig schön leuchten und servieren Sie es über einer cremig-goldenen Polenta.

Zutaten Ratatouille:

600 g Tomaten

2 Zucchetti

1 Aubergine

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 grüne Peperoni

1 gelbe Peperoni

1 rote Peperoni

1 Glas Weisswein

1 Bouquet garni mit Thymian, Salbei, Rosmarin und Estragon

Salz und Pfeffer

Olivenöl

Zubereitung Ratatouille:

Rüsten und schneiden Sie das Gemüse in Stücke und zerquetschen Sie die Knoblauchzehen leicht. Braten Sie das Gemüse in ausreichend Olivenöl an und giessen Sie den Wein darüber. Anschliessend das Bouquet garni beigeben, mit Salz und Pfeffer würzen und alles zugedeckt etwa 40 Minuten köcheln.

Und so geht eine schnelle, feine Polenta:

Machen Sie die Polenta gemäss Packungsanleitung, aber nehmen Sie mehr Milch als Wasser und geben Sie etwas Bouillon und viel Butter bei. Am Schluss reichlich geriebenen Parmesan untermischen und geniessen.

Zwischen den vielen Rezepten und Tipps finden Sie im Blog auch immer wieder Inspirationen rund ums Kochen, die Küche und den Tisch. Diese Idee inspiriert dazu, die Leichtigkeit des Sommers nicht nur auf den Teller, sondern auch in die Küche zu bringen. Mischen Sie, wie in diesem Beispiel von The Socialite Family, Kitsch, Souvenirs und Blumen unter Gewürze, Mörser und Geschirr.

Hier finden Sie noch mehr Rezepte und Ideen für die warme Jahreszeit: Sechs sommerliche Alltagsrezepte.

4 — Ein Schmorgericht mit Rindfleisch

Immer beliebt: Rindfleisch klassisch geschmort. Foto über: Leites Culinaria

Es gibt auch im Sommer diese Tage, in denen man sich und seine Liebsten gerne mit einem Schmorgericht verwöhnt. Dieses Rezept eignet sich für ein besonders Sonntagsmahl. Wenn der Duft aus dem Topf durch das Haus dringt, ist nämlich jeder Sonntag perfekt.

Zutaten:

1,5 kg Rindsvoressen, vom Metzger Ihres Vertrauens

5 Tomaten, in Stücke geschnitten

1 Zwiebel

Mehl

2 Gläser Rotwein

2 Gläser starke Bouillon

1 Handvoll Thymian

1 Handvoll Majoran

2 Lorbeerblätter

1 Nelke

Salz, Pfeffer

ein wenig brauner Zucker

Olivenöl

Zubereitung:

Das Fleisch im Mehl wenden und im Olivenöl mit ein wenig braunem Zucker portionenweise anbraten. Die Rüebli, den Thymian, den Majoran und die Tomatenstücke dazugeben, mit Rotwein ablöschen und würzen. Die Schalotten, die Nelke und die Lorbeerblätter beigeben. Die Bouillon dazugiessen und alles zugedeckt auf kleinem Feuer zwei bis drei Stunden köcheln lassen, bis das Fleisch richtig weich gekocht ist.

Suchen Sie nach mehr einfachen Rezepten mit Fleisch, die immer gelingen? Hier finden Sie fünf feine Fleischgerichte.

5 — Eine Tarte Tatin mit Rüebli

Karamellisiert: Eine pikante Tarte mit Rüebli. Foto über: Figs and Pigs

Einfache Küche bedeutet nicht, dass man immer auf demselben Pfad bleibt. Das Umdenken, das Ausprobieren von Ungewohntem und kleine Twists sind auch ohne grossen Aufwand und raffinierte Kochtechniken möglich. So lässt sich eine Tarte Tatin gut mit gekauftem Blätterteig machen und auch mal mit Gemüse, statt mit den klassischen Äpfeln. Zum Beispiel mit Rüebli.

Zutaten:

1 Blätterteig

500 g kleine Rüebli vom Bund

2 Zweiglein Thymian

30 g Butter

2 EL Honig

1 KL Harissa

1 Prise Kreuzkümmel

Salz

50 g Feta

Zubereitung:

Schälen Sie die Rüebli und schneiden Sie sie in dünne Scheiben. Geben Sie die Butter in eine grosse, ofenfeste Bratpfanne. Schmelzen Sie die Butter und geben Sie den Honig, die Harissa, die Hälfte des Thymians und den Kreuzkümmel bei. Braten Sie Rüebli beidseitig an. Verteilen Sie sie in einer schönen Anordnung in der Pfanne. Geben Sie den Blätterteig darüber und stechen Sie ihn mit einer Gabel ein. Geben Sie die Pfanne in den 200 Grad heissen Backofen und backen Sie alles etwa 20 Minuten golden. Stürzen Sie die Tarte Tatin auf einen Kuchenteller und garnieren Sie sie mit Fetakrümeln und dem restlichen Thymian.

Hier finden Sie noch mehr Rezepte, die Sonne mit Gemütlichkeit verbinden.

6 — Ein Gulasch mit Fisch und Meeresfrüchten

Aus dem Gusseisentopf: Feiner Fisch und Crevetten als Schmorgericht zubereitet. Foto über: Feasting at Home

Ein Fischgulasch geht so schnell und einfach, dass es auch ungeübten Köchinnen und Köchen gelingt. Der Eintopf gibt ein herrliches Essen ab, das direkt in die Ferien ans Mittelmeer entführt.

Zutaten für 4 Personen:

750 g Fisch wie Dorsch oder Wolfsbarsch, aus nachhaltigem Fischfang oder nachhaltiger Zucht

16 Crevetten, geschält

Olivenöl

2 Schalotten, gehackt

2 Rüebli, gehackt

1 Fenchel, in kleine Würfel geschnitten

2 Stangen Sellerie, gehackt

2 Knoblauchzehen, feingehackt

1 Peperoncino, gehackt

1 Bund Petersilie, gehackt

2 dl Weisswein

2 dl Fischbouillon

400 g gehackt Tomaten

5 dl Wasser

Etwas Thymian

einige Safranfäden

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Legen Sie die Safranfäden in ein Schüsselchen mit 1 EL heissem Wasser. Geben Sie reichlich Olivenöl in eine Pfanne und dünsten Sie die Schalotten, die Rüebli, den Fenchel und den Sellerie an. Wenn das Gemüse glasig ist, geben Sie den Knoblauch, den Peperoncino und die Petersilie dazu. Giessen Sie den Weisswein dazu und lassen Sie diesen etwas einköcheln. Dann kommt die Fischbouillon dazu, der Safran (mit dem Wasser) und die gehackten Tomaten. Aufkochen und dann alles etwa 10 Minuten ungedeckt köcheln lassen. Schneiden Sie den Fisch in Stücke und säubern Sie die Crevetten. Geben Sie beides in die Tomatenmischung und köcheln Sie es so lange, bis es gar ist – das sind nur wenige Minuten! Geben Sie etwas frischen Thymian bei. Servieren Sie das Fischgulasch mit etwas Petersilie, Zitronenschnitzen, einem frischen, duftenden Baguette und einem Glas Weisswein.

Suchen Sie noch mehr einfache Ideen für Fisch? Hier geht es zum Beitrag: So fein ist Fisch.

7 — Hackfleischbällchen mit Chimichurri

Fast wie vom Grill: Rindfleischbällchen mit argentinischer Kräutersauce. Foto über: The Modern Proper

Auch im Sommer ist nicht immer Grillwetter. Diese kleinen, knusprig gebratenen Bällchen mit Chimichurri trösten aber darüber hinweg und geben eine leichte, einfache und trotzdem besondere Mahlzeit ab.

Zutaten für 2-4 Personen:

700 g Rindfleisch, gehackt

70 g Paniermehl

50 ml Milch

2 Eigelb

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1 Rüebli, fein gehackt

1 Stange Sellerie, fein gehackt

1 Schalotte, fein gehackt

1 Bund Petersilie, fein gehackt

Salz und Pfeffer

Olivenöl

Zubereitung:

Wichtig sind gute Zutaten. Also kein Budgetfleisch und kein Paniermehl aus dem Supermarkt. Kaufen Sie Ihr Fleisch beim Metzger Ihres Vertrauens. Meiner, den treue Leserinnen und Leser bestimmt bereits kennen, hat gleich noch das selbstgemachte Paniermehl im Angebot.

Geben Sie das Paniermehl in die Milch, verquirlen Sie die Eier und geben Sie sie dazu. Ebenso den Knoblauch, die Schalotte, die Petersilie, den Sellerie und die Rüebli. Nun mischen Sie mit den Händen das Fleisch dazu. Anschliessend mit Salz und Pfeffer würzen und Fleischbällchen formen. Die Fleischbällchen portionenweise in Olivenöl anbraten, bis sie rundum schön braun sind.

Zutaten Chimichurri:

1,2 dl Rotweinessig

1 KL Meersalz

3 Knoblauchzehen

1 Schalotte

1 Jalapeno-Chili (ein scharfer roter Chili oder ein Peperoncino)

1,8 dl Olivenöl

1 Bund Petersilie

1 Bund Koriander

2 EL Oreganoblättchen

Zubereitung:

Alles in eine Küchenmaschine geben, grob hacken und vermischen. Servieren Sie die Hackfleischbällchen mit Chimichurri darüber. Dazu passt Reis oder Brot wie Baguette oder Focaccia.

Hier finden Sie noch mehr Rezepte, die Sie an Pfingsten ausprobieren können: Die besten Rezepte fürs lange Wochenende.

8 — Muffins mit Himbeeren und Schokolade

Einfach süss: Selbstgebackene Muffins mit Beeren und Schokolade. Foto über: Baker by Nature

Ab und zu braucht es etwas Süsses. Da sind selbst gebackene Muffins eine gute Idee. Man kann sie als Dessert mit vielen frischen Himbeeren und Vanilleglacé servieren; sie verwöhnen aber auch mitten am Tag oder bereits zum Frühstück oder Brunch. Sie können diese Muffins auch mit gefrorenen Himbeeren machen und Sie brauchen keine Waage zum Backen. Deshalb sind sie auch für alle, die wie ich nicht besonders gut backen können, gut geeignet.

Zutaten:

2 Tassen Mehl (nehmen Sie einen Teemug)

2 KL Backpulver

1 Tasse Zucker (1 EL Zucker zum Bestreuen zur Seite legen)

1/2 Vanilleschote, ausgekratzt

1 Prise Salz

125 g weiche Butter

2 Eier

1/3 Tasse Milch

1 Tasse Himbeeren

1 Tasse Schokoladenstückli

Papier-Muffinförmchen und Muffinblech (gibt es beides in Haushaltsabteilungen)

Zubereitung:

Den Backofen auf 220 Grad vorheizen und Papierförmchen in die Muffinblechmulden legen. Mehl, Backpulver und Salz mischen und sieben. In einer anderen Schüssel Butter, Zucker und Vanille verrühren, Eier dazugeben und gut vermengen. Danach die Mehlmischung beigeben und gut verrühren, bis der Teig weich ist. Die Beeren und Schokoladenstückli einrühren und den Teig mit einem Löffel in die Muffinformen verteilen. Mit Zucker bestreuen, 5 Minuten backen, danach die Hitze auf 180 Grad reduzieren und 30–35 Minuten weiter backen. Die Muffins sind fertig, wenn sie bei leichter Berührung zurück in ihre Form gehen.

Tipp für Schokoladenstückli:

Schokoladenstückli macht man einfach aus einer Tafel Schokolade. Packen Sie sie nicht aus, sondern legen Sie die Tafel auf ein Holzbrett und schlagen Sie mit einem Hammer darauf, bis die Schokolade in kleine Stückli gebrochen ist.

Die Geschichte, aus der das einfache Muffinrezept stammt, lädt zum Feiern ein. Ich habe sie im vergangenen Jahr für das Sommerferienende geschrieben, aber sie macht Lust, auch den Beginn des Sommers zu feiern, es sich schön zu machen, Freunde um sich haben, zu schlemmen, zu singen und und auf den Sommeranfang anszustossen. Fashion und Foto: Zara

Und hier geht es zur Geschichte: Feiern wir das Ferienende.

9 — Ein Kartoffelsalat auf die chice Art

Raffiniert anders: Kartoffelsalat mit Rouquefort. Foto über: The Smitten Kitchen

Ein beliebter Sommerhit in der Schweiz ist der Kartoffelsalat. Sie denken, Kartoffelsalat sei nun wirklich nicht gerade das raffinierteste Gericht? Er wird es aber, wenn Sie ihn anders als sonst servieren.

Und so gehts:

Kochen Sie feine, kleine Kartoffeln und halbieren Sie sie. Kochen Sie Eier ca. 7 bis 8 Minuten weich. Legen Sie die noch warmen Kartoffeln auf eine Platte, vierteln Sie die Eier und legen Sie diese über die Kartoffeln. Das Eigelb darf ruhig ein wenig ausfliessen! Braten Sie Speckwürfeli knusprig, zerbröseln Sie Roquefortkäse und streuen Sie beides über die Kartoffeln und Eier. Nun geben Sie frische grüne Salatblätter wie Endivien darüber. Mischen Sie eine Sauce mit Estragonessig, Olivenöl, Salz, Muskatnuss, Honig und Dijonsenf und ein wenig Mayonnaise. Träufeln Sie die Sauce über den Salat und geniessen Sie dieses elegante, feine Gericht.

Finden Sie hier noch mehr Varianten für den beliebten Sommersalat: Die 10 besten Kartoffelsalatrezepte.

10 — Ein Schnitzel wie eine Pizza

Poulet Caprese: Pouletschnitzel mit Mozzarella, Pesto und Tomaten. Foto über: Creme de la crumb

Die Sweet Home Rezepte sind genau richtig, um sie nach Feierabend, ohne viel Zeit und Lust auf ein grosses Geköch zu machen. Ein gutes Beispiel sind diese Pouletschnitzel. In ihnen steckt ein wenig Italien – und sie geben ohne viel Aufwand ein herrliches, raffiniertes Abendessen ab.

Und so gehts:

Machen Sie Pesto. Dafür geben Sie reichlich Basilikum, etwa zwei Bund, eine Handvoll Pinienkerne und je 50 g Parmesan und Pecorino Romano in die Küchenmaschine. Ich mache schon lange kein Pesto mehr mit Knoblauch, da mir der Knoblauchgeschmack viel zu stark und dominant ist. Hacken Sie alles fein und giessen Sie dann nach und nach 1 dl Olivenöl dazu.

Geben Sie danach etwas Olivenöl in eine Pfanne und braten Sie Pouletschnitzel beidseitig golden und knusprig. Mit Salz und Pfeffer würzen. Legen Sie nun auf jedes Schnitzel eine Scheibe Mozzarella und legen Sie die belegten Schnitzel kurz unter den heissen Grill im Backofen. Danach geben Sie ein wenig Pesto auf die Schnitzel und belegen sie reichlich mit in Stücke geschnittenen kleinen Tomaten.

Tipp:

Machen Sie genügend Pesto, zum Beispiel für feine Trofie am nächsten Tag.

Und hier finden Sie noch mehr Abendessen ohne Stress.

