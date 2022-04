London und der Ukraine-Krieg - Wieso britische Geheimdienste jetzt Informationen öffentlich preisgeben

Am 24. März twitterte das britische Verteidigungsministerium, «dass die ukrainischen Streitkräfte nun in der Lage sind, russische Einheiten in Bucha und Irpin einzukesseln»: Bewohnerinnen und Bewohner von Bucha passieren zerstörte russische Kriegsgeräte am 6. April 2022.

Foto: Roman Pilipey (Epa/Keystone)