Miss Finance: Nachteile von Abomodellen – Wieso Abos letztlich meist mehr kosten Ob Streaming oder Sitzheizung: Immer mehr Unternehmen setzen auf Abonnements. Finanzbloggerin Angela Mygind erklärt, warum – und gibt Tipps zur Kostenreduktion. Angela Mygind

Fluch und Segen von Probeabos: Nicht selten wird die Kündigung vergessen – und das Abo zahlungspflichtig. Foto: Getty Images



Fast alle haben sie in irgendeiner Form, da es oft gar keine andere Option gibt: Abos. In den letzten Jahren sind immer mehr Unternehmen auf Abomodelle umgestiegen und es gibt sie unterdessen in fast allen Branchen – von Streamingdiensten wie Netflix und Spotify bis hin zu Produktlieferungen von Essens- oder Kosmetikboxen. Während es bei einigen Abos durchaus die Möglichkeit gib, darauf zu verzichten, sind andere – darunter etwa Microsoft Office – sehr stark in unseren Alltag integriert.