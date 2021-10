Gemälde aus einer Basler Villa – Wiederentdeckt: Das sechsteilige «décor bâlois» des Édouard Vuillard Im Auftrag der Baloise sind Kunsthistoriker auf Spurensuche eines in Paris gemalten und einst in einer Basler Villa hängenden Bilderzyklus gegangen. Dominik Heitz

Entwurf zum Bild «La Salle des Caryatides au Louvre». Foto: Familie Bauer

Was für ein herrschaftliches Haus hat sich einst an der Stelle des Baloise-Gebäudes am Aeschengraben 21 befunden? Wer wohnte dort? Und was befand sich an wertvoller Kunst in der Villa?

Unter Mithilfe von Nachfahren der ehemaligen Besitzer der Villa ist Martin Schwander, Kurator und künstlerischer Berater der Baloise, mit einem Team von Kunsthistorikern auf Spurensuche gegangen und hat dabei einen einzigartigen, sechsteiligen Gemäldezyklus wiederentdeckt, der heute teilweise in der halben Welt verstreut ist.

Es handelt sich um eine vor hundert Jahren entstandene Bilderfolge des französischen Malers Édouard Vuillard (1868–1940), der um 1900 herum zu den kühnsten und innovativsten Wegbereitern der Moderne in Paris gehörte.