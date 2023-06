Patrick Rahmen übernimmt – Der neue Winterthur-Trainer muss noch einen Job erledigen Der Nachfolger von Bruno Berner ist gefunden. Patrick Rahmen übernimmt in Winterthur allerdings verspätet. Erst bestreitet er noch die EM-Endrunde mit der Schweizer U-21. Florian Raz

Will wieder näher an eine Mannschaft: Patrick Rahmen, derzeit noch Trainer der Schweizer U-21-Nationalmannschaft. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Eigentlich steht er vor einem Höhepunkt. Aber Patrick Rahmen zieht es bereits weiter – zum FC Winterthur. Kurz vor dem Start der U-21-Europameisterschaft hat der 54-Jährige einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben. An der Endrunde wird er die Schweizer allerdings noch betreuen – er fehlt deswegen beim Trainingsstart der Winterthurer am 22. Juni. Es ist der Tag, an dem er mit der U-21 im ersten Gruppenspiel auf Norwegen trifft.

Für Winterthur ist der verspätete Arbeitsantritt offenbar kein Problem. «Er ist der ideale Trainer für uns», lässt sich Sportchef Oliver Kaiser in der Medienmitteilung zitieren. Tatsächlich scheint Rahmens Persönlichkeit auf die Schützenwiese zu passen. Der Basler ist ein umgänglicher, bodenständiger Typ.

Rahmen verlässt die Schweizer U-21 nach etwas weniger als einem Jahr. Er hat als Nationaltrainer die tägliche Arbeit mit den Spielern auf dem Platz vermisst. Trotzdem wirkt er nicht wie einer, der bei Vertragsunterschrift in Winterthur bereits wieder auf dem Sprung ist.

Wieder ein Basler auf der Schützenwiese

Die Winterthurer haben zuletzt die Erfahrung gemacht, dass sie für die Ambitionen aufstrebender Trainer schnell einmal zu klein werden. Bruno Berner hat sich nach dem Ligaerhalt aufgemacht, sein Glück bei den Grasshoppers zu finden. Seinen Vorgänger Alex Frei zog es gleich nach dem Aufstieg in die Super League zu seinem Herzensverein FC Basel, wo er nach 34 Spielen bereits wieder entlassen worden ist.

Auch Rahmen ist eng mit dem FCB verbunden, für den er einst als Stürmer gespielt hat. Der gebürtige Basler hat sein Abenteuer in Rotblau aber bereits hinter sich. Von April 2021 bis Februar 2022 hat er den FCB trainiert. Gehen musste er damals trotz eines Schnitts von über zwei Punkten pro Spiel.

«Ich bin halt keiner, der 300 Spiele in der Super League bestritten hat oder Nationalspieler war», sagt Rahmen über sich selber. Und meint damit, dass es für ihn keine Abkürzungen auf dem Karriereweg als Profitrainer gegeben hat. Jahrelang war er im Basler Nachwuchs, er arbeitete als Assistenztrainer in Hamburg, in Luzern. Er war in Biel, als der Club plötzlich die Löhne nicht mehr zahlen konnte. Und in Aarau, als der Aufstieg in die Super League trotz einem 4:0-Sieg im Hinspiel gegen Xamax noch verpasst wurde.

Er fühlte sich nie zu gross für vermeintlich kleinere Aufgaben. Gerade darum könnte er so gut nach Winterthur passen.

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

