Analyse zur Basler FDP – Wieder sein, was sie einmal war Will der Freisinn seinen Niedergang stoppen, braucht er neue Positionen. Eine Marktlücke gäbe es. Aber ist die Partei dafür bereit – und hat sie dafür die richtigen Personen? Meinung Sebastian Briellmann

Weniger lebendig als es aussieht, hier beim Wahl-Apéro im letzten Jahr: Die Basler FDP, ganz rechts Baschi Dürr. Foto: Dominik Plüss

Braucht es in Basel überhaupt noch einen Freisinn – jetzt, da die Partei ohne Regierungsrat dasteht und im Parlament marginalisiert daherkommt?

In der FDP sagen sie: ja, natürlich.

Um die FDP herum heisst es aus dem bürgerlichen Lager: nicht unbedingt.

Bei der Linken muss man sich gar nicht erst ernsthaft mit der Niedergang-Partei beschäftigen …

Womöglich heisst die Antwort: Es braucht die FDP – aber nur dann, wenn sie sich wieder als das präsentiert, was sie einmal war: das freisinnige Original. Was das bedeutet, gerade in einem städtischen Umfeld, ist klar: Die FDP hat den Staat gegründet, dazu soll man stehen – positiv, aber kritisch beäugend.