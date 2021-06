Attacke in Erfurt – Wieder Messerangriff in Deutschland Ein Unbekannter hat zwei Menschen in Erfurt mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der mutmassliche Täter ist auf der Flucht.

Die lokale Polizei hat den Tatort abgesperrt. Foto: Screenshot Twitter

Ein Unbekannter griff am Montagmorgen in Erfurt auf offener Strasse zwei Passanten an und verletzte sie. Anschliessend flüchtete der Mann, wie die Polizei in der thüringischen Landeshauptstadt mitteilte. Nach ihm wurde unter anderem mit einem Polizeihelikopter gefahndet.

Die beiden Angegriffenen im Alter von 45 und 68 wurden zur Behandlung in umliegende Spitäler gebracht. Nach Angaben einer Polizeisprecherin waren die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Weitere Details gab die Polizei zunächst nichts bekannt. Auch die Hintergründe des Angriffs waren noch unklar.

Der mutmassliche Täter soll den Angaben zufolge zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Er trug einen braunen Pullover sowie eine dunkle Jogginghose, hat blonde bis rötliche gelockte Haare und ein vernarbtes Gesicht. Die Spurensicherung war unter anderem mit Spürhunden im Einsatz. Bei der Polizei gingen nach dem Fahndungsaufruf viele Hinweise aus der Bevölkerung ein.

Bereits am Freitagabend kam es in Würzburg in Bayern zu einer Messerattacke, bei der drei Frauen ihr Leben verloren.

AFP/fal

