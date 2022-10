«Nicht der schönste Ort» in Allschwil – Wieder harte Kontroverse um die Erneuerung des Lindenplatzes 2020 lehnte das Allschwiler Stimmvolk die Neugestaltung des Lindenplatzes mit 53 Prozent ab, gegen den geballten Willen der Allschwiler Politik. Diese versucht es nun erneut. Simon Erlanger

Der Lindenplatz in Allschwil ist geprägt durch hohe alte Bäume. Der Rasen wirkt aber ungepflegt und sollte im ursprünglichen Plan der Gemeinde durch einen gelben Mergelbelag ersetzt werden. Foto: Pino Covino

Sie sind in Allschwil dieser Tage fast überall zu sehen: grosse blaue Werbeplakate. Unter dem Schlagwort «Lindendialog» wirbt die Gemeinde flächendeckend für einen öffentlichen Diskussionsabend zur Zukunft des Lindenplatzes an der Linie 6 in Neuallschwil. «Wir wollen die Neugestaltung des Platzes noch einmal von neuem in Angriff nehmen», sagt die Gemeindepräsidentin von Allschwil, Nicole Nüssli-Kaiser (FDP). Ein früherer Versuch war vor zwei Jahren an der Urne krachend gescheitert.