Basler Politikerinnen empört – Wieder eine Vergewaltigung – was jetzt passieren muss Nach einem erneuten Sexualdelikt äussern sich Politikerinnen aus allen Parteien mit einer klaren Botschaft: Es brauche dringend griffige Veränderungen, was Sexualstraftäter angeht. Auch eine Videoüberwachung ist nicht ausgeschlossen. Mischa Hauswirth

In dieser Unterführung bei der Steinenvorstadt hat ein Unbekannter eine Frau vergewaltigt, nachdem er sie zuvor in einem Nachtclub angesprochen hatte und von ihr abgewiesen wurde. Foto: Mirjam Kohler

Schock und Betroffenheit sitzen tief: Nachdem am frühen Freitagmorgen eine junge Frau in der Fussgängerunterführung beim Lohweg vergewaltigt worden war, kam es am Sonntagabend zu einer Spontandemonstration. Grund: Erneut wurde in Basel eine Frau vergewaltigt. GLP-Grossrätin Sandra Bothe zeigt sich sehr betroffen. «Der Schutz vor sexueller Gewalt, insbesondere Vergewaltigung, verbessert sich mit dem Bewusstsein in der Bevölkerung, dass es sich um ein Verbrechen gegen die individuelle Freiheit handelt und dass dies definitiv eine Straftat ist.» Ziel müsse es sein, dass sowohl in der Gesellschaft als auch bei der Strafverfolgung ein klarer Nulltoleranz-Grundsatz herrsche, sagt Bothe.