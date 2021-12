Corona-Medienkonferenz des Bundesrats – «Wir befinden uns in einem Wettrennen gegen die Zeit – wie letztes Jahr»

Darbellay sagte, der Föderalismus sei in der Pandemie ein Hindernis. Treffe dies zu?

Engelberger antwortet. «Jedes Land und jede Regierung muss die Pandemie mit ihren Mitteln bekämpften. Bei uns ist das der Föderalismus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine diktatorische Regierungsform da Vorteile hat.» Vielleicht gebe es lediglich manchmal weniger Klarheit als beispielsweise in Frankreich, wo gleich alles auf nationaler Ebene entschieden wird.

Berset: «Wir sollten in der Pandemie nicht die Regeln ändern. Es gibt nicht immer eine klare Arbeitsaufteilung, aber man kann nicht plötzlich in der Krise alles zentralisieren.» Ausserdem müsse man nahe vor Ort Entscheide fällen. «Die Kantonsregierungen und -ärzte kennen die Situation bei ihnen am besten. Wir haben eine grosse Diversität im Land, darauf kann man am besten mit Föderalismus begegnen. Sie fragen, verlieren wir dadurch Zeit? Nein, eine Abstimmung ist nie verlorene Zeit. Wir haben dadurch die Möglichkeit, die Massnahmen breit zu diskutieren und damit auch breit abzustützen.» Nach der Krise müsse man nochmals über die Bücher und anschauen, was wo geklappt und nicht geklappt hat. Man müsse auch die Gesetzeslage anpassen. Wir sind das einzige Land, das die gesamte Bevölkerung zweimal über die Massnahmen abstimmen hat lassen. Wir ziehen daher am gleichen Strang.