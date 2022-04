Bewegung statt Operation – Wie wirksam ist die Physiotherapie? Bewegungstherapien sind mindestens so erfolgreich wie operative Eingriffe. Das zeigen direkte Vergleiche. Dabei spielt der Placeboeffekt eine verblüffende Rolle. Anke Fossgreen

Wer regelmässig die von der Physiotherapeutin empfohlenen Übungen macht, kann Rückenoperationen vermeiden. Foto: Getty Images