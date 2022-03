BaZ-Autorin als Flüchtlings-Gastgeberin – Wie wir an unsere Grenzen stossen und es trotzdem immer wieder tun würden Seit bald zwei Wochen leben wir zu neunt auf 99 Quadratmetern. Seither haben wir eine Wand eingezogen, geweint, mit unseren Gästen Borschtsch gekocht, gelacht – und die Geschichte ihrer Flucht erfahren. Nina Jecker

BaZ-Redaktorin Nina Jecker (Mitte) hat bei sich zu Hause zwei aus der Ukraine geflüchtete Mütter – beide heissen Olena – mit ihren Kindern aufgenommen. Foto: Lucia Hunziker

Ich weiss nicht, ob ich je im Leben so oft weinen musste wie in den letzten Tagen. Am 15. März hat uns das Staatssekretariat für Migration (SEM) zwei Ukrainerinnen mit ihren insgesamt drei Kindern für eine Erstunterbringung vermittelt. (Lesen Sie hier mehr über die Ankunft der zwei Familien.)