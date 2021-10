AUE wird nicht gezügelt – Wie will Beat Jans nun Klimachef werden? Der Basler Regierungspräsident muss bei seinen Wahlabsichten zurückstecken. Seine Klimaschutz-Ambitionen nehmen deshalb aber nicht zwingend Schaden. Jan Amsler , Katrin Hauser

«Eine wirksame Klimapolitik braucht alle Departemente», sagt der Basler Regierungspräsident Beat Jans. Foto: Lucia Hunziker

Es war eine spektakuläre Wende im Wahlkampf vor einem Jahr: Sozialdemokrat Beat Jans liess sich im zweiten Wahlgang kurzerhand als Regierungspräsident aufstellen und verkündete, das Präsidialdepartement zu einem Klimaschutzdepartement aufwerten zu wollen. Zu diesem Plan gehörte, das Amt für Umwelt und Energie (AUE) vom Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt zum Präsidialdepartement zu zügeln. Jans hat die Wahl zwar geschafft, doch aus dem Transfer wird nichts, wie das Onlinemedium «Bajour» berichtet.

Daraus lassen sich vermeintlich zwei Theorien ableiten: Entweder hat Jans mit seiner Idee in der Regierung keine Mehrheit gefunden, oder aber er ist selber von seinen Wahlabsichten weggekommen. Was in den Regierungssitzungen genau passiert, findet selten den Weg in die Öffentlichkeit. Verschiedene Indizien legen allerdings nahe, dass an beiden Theorien etwas dran ist.