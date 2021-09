Prophet und Betrogener – Wie Wickis eigene Prophezeiung wahr wird Der Innerschweizer Joel Wicki und der Zürcher Samir Leuppi schreiben neben dem Siegertrio die besonderen Kilchberger Geschichten. Alex Trunz

Das Ende der Siegträume für Joel Wicki: Im 4. Gang wird er von Bernhard Kämpf am Boden überrascht. Foto: Raphael Moser

Ein Kilchberger mit drei Festsiegern – das hatte wirklich niemand erwartet. Fast so überraschend war am Ende eines turbulenten Schwingertages aber die Tatsache, dass Joel Wicki nicht zu diesem Trio gehörte.

Am Morgen war der Sörenberger noch auf Schlussgangkurs. Auf den Gestellten im Topduell des ­Anschwingens mit Samuel Giger liess er zwei Siege folgen. «Das ist hier Schwingen auf höchstem Level», erklärte er in der Mittagspause, «wer einen Fehler macht, verliert den Kampf.» Diese Aussage bekam nur wenig später prophetischen Charakter. Der 24-Jährige liess sich im vierten Gang am Boden von Bernhard Kämpf überraschen. Eine kleine Unaufmerksamkeit reichte, das Duell war verloren und die Chance auf den ersten grossen Wurf seiner Karriere abermals vertan. Die Niederlage kam nicht ganz überraschend. Durch zwei Verletzungen in dieser Saison zurückgeworfen, fehlte dem Innerschweizer Kraftpaket offensichtlich jene Explosivität, die ihn sonst so unwiderstehlich macht. Diesen Eindruck bestätigte sogar sein Bezwinger: «Joel war nicht so spritzig wie gewohnt.»