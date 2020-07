Kampf den Corona-Kilos – Wie werden wir das Lockdown-Übergewicht wieder los? Die Zeit im Homeoffice hat vielfach gezeigt, wie schnell wir innerhalb von nur sechs Wochen zwei Kilo zunehmen konnten. Die überschüssigen Pfunde wieder loszuwerden, ist hingegen nicht so einfach. Ein paar Tipps. Anke Fossgreen

Schwimmen ist eine Möglichkeit, überschüssige Corona-Kilo wieder loszuwerden. Foto: EyeEm/Getty Images

Der Hosenbund zwackt, der Kollege scheint etwas rundlicher geworden zu sein und auch die Nachbarin jammert, dass sie zugenommen habe. Seit dem Lockdown tragen viele Menschen mehr Polster auf den Hüften als zuvor. Das bestätigen Umfragen aus den Nachbarländern und der Schweiz.

So hat beispielsweise das französische Institut Ifop eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Firma Darwin Nutrition durchgeführt. Mehr als 3000 Erwachsene gaben Auskunft, wie viel sie innerhalb von rund sechs Wochen während des Lockdown zugenommen haben. Das Ergebnis: Die Frauen sind um durchschnittlich 2,3 Kilo schwerer geworden, die Männer um 2,7 Kilo. Ähnliches berichten Menschen in Grossbritannien, Italien, Spanien, Deutschland und der Schweiz. Zwar gibt es derzeit noch keine systematischen Studien zum Corona-Speck, aber zwei bis drei Kilo Gewichtszunahme scheinen nicht ungewöhnlich zu sein.

Marc Donath vom Universitätsspital Basel, der in der Abteilung Endokrinologie, Diabetologie & Metabolismus unter anderen Diabetespatienten und Übergewichtige betreut, schätzt, dass zwei Drittel seiner Patienten ebenfalls einige Kilo schwerer geworden sind.

Darum nehmen Menschen im Lockdown zu Infos einblenden Warum es so fix gegangen ist, in den Wochen des Lockdown an Körpergewicht zuzulegen, haben österreichische Forscher um Christian Lackinger von der medizinischen Universität Wien in einem Projekt mit 12 Freiwilligen beobachtet. Sie massen bei den Teilnehmern während des Lockdown in der Zeit vom 16. März bis 26. April mithilfe einer Fitnessuhr, wie viel sich die Personen bewegten, im Alltag oder beim Sport. Und sie stellten die Freiwilligen auf die Waage. Das Ergebnis: Im Vergleich zu Durchschnittswerten vor dem Lockdown haben sich die 12 Testpersonen täglich fast eine Stunde weniger bewegt. «Dabei nahmen sie durchschnittlich fast zwei Kilo zu», sagt Lackinger. Der Sportwissenschaftler berechnete, dass die Freiwilligen allein durch die mangelnde Alltagsbewegung pro Tag 300 bis 500 Kilokalorien weniger verbrauchten. «Auf sechs Wochen hochgerechnet, können so 20’000 Kalorien zusammenkommen», sagt Lackinger. «Das ergibt dann das zusätzliche Körpergewicht von etwa zwei Kilo plus.» Mögliche veränderte Essgewohnheiten hat das Team dabei nicht berücksichtigt.

Zwar falle es erst einmal nicht gross auf, wenn jemand zwei Kilo zunehme, sagt Christian Lackinger von der Medizinischen Universität Wien. Problematisch werde es aber, wenn der Trend weiter in diese Richtung gehe. Marc Donath empfiehlt deshalb, frühzeitig Zusatzkilo wieder loszuwerden. Oft hätten die Personen, die nun zugenommen haben, schon zuvor Probleme mit dem Gewicht gehabt. «Kommen dann Extrakilo dazu, wird der Kampf schwieriger», sagt der Arzt.

Was ist also zu tun? Reicht es aus, nun einfach wieder die normalen Gewohnheiten aufzunehmen, die 6000 Schritte zum Tram, das Treppensteigen bei der Arbeit? Definitiv nicht, sind sich die Experten einig. «Wenn wir uns nun wieder genau wie vor dem Lockdown bewegen, dann halten wir das jetzige Gewicht – plus den zusätzlichen Kilo», sagt Lackinger.

«Die überzähligen Fettreserven verschwinden nicht so schnell, wie sie gekommen sind», fügt Donath an. Der Umkehrprozess funktioniere also nicht. «Man muss aktiv abnehmen», sagt der Mediziner. Und das bedeutet ganz banal: Man muss mehr Kalorien verbrauchen als aufnehmen. Oder kurz: sich mehr bewegen und weniger essen. So weit, so bekannt. Zwar gibt es dafür kein Patentrezept, aber einige gute Ideen, die anderen Menschen bereits geholfen haben. Beide Experten, Marc Donath und Christian Lackinger, betonen, dass eine Diät und ein Bewegungsprogramm nur dann funktionieren, wenn die Massnahmen zu der jeweiligen Person passen, die abnehmen will.

Was ist als Erstes zu beachten? Wer abnehmen will, sollte sich zuerst selbst klarmachen: «Ich will jetzt wirklich die Hüftpolster verlieren und fange heute damit an.» Zu Beginn ist es zudem hilfreich, eine Woche lang genau aufzuzeichnen, wie viel man sich bewegt und was man genau isst. Manch einer streicht sich schon am Morgen viel Butter aufs Brot. Dabei liefern 4 Gramm Fett 40 Kilokalorien. Diese tägliche Ration hochgerechnet auf ein Jahr macht über 14’000 Kilokalorien aus, was zu extra Kilo führen kann, wenn man die Energie nicht anderweitig einspart. Es ist also hilfreich, sich ein bisschen mit den Nahrungsmitteln auszukennen, zu wissen, wo die Kalorien stecken. Kartoffeln und Pasta werden oft als zu kalorienhaltig eingeschätzt, hingegen die Sauce über dem zweifellos kalorienarmen Salat zu wenig berücksichtigt.

Eine ganze Pizza kann 1000 Kalorien haben. Nicht empfohlen ist zudem, nebenbei vor dem Bildschirm zu essen. Foto: Getty Images

Wenn ich schnell abnehmen will, ist es dann besser, das Essen zu reduzieren oder sich mehr zu bewegen? Auf den ersten Blick scheint es effektiver zu sein, weniger zu essen und süsse Getränke wegzulassen, als die Kalorien mit zusätzlicher Bewegung zu kompensieren. Dazu ein paar Beispiele: Wer die Kalorien einer ganzen Pizza verbrauchen will, die bis zu 1000 Kilokalorien (kcal) haben kann, müsste 1,5 Stunden joggen. Bei einer halben Tafel Schokolade (300 kcal) müsste man eine halbe Stunde schwimmen und nach dem Trinken von 500 Milliliter Softdrink oder Fruchtsäften (180 kcal) müsste man eine halbe Stunde Golf spielen oder Trampolin springen.

Also weniger essen statt Sport? Nein, zum Abnehmen gehört immer beides. Es geht nicht nur darum, Fett abzubauen, sondern auch darum, Muskeln aufzubauen. Wer mehr Muskeln hat, verbraucht allein schon ihretwegen mehr Kalorien. Bei trainierten Menschen ist deshalb der Grundumsatz leicht erhöht, also der Energieverbrauch, den jeder einsetzt, um in Ruhe seine Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Dieser Effekt zahlt sich allerdings erst nach Jahren aus. Muskuläre Menschen können so die schleichende Gewichtszunahme verhindern, die bei Bewegungsmuffeln mit einem hohen Körperfettanteil und niedrigerem Grundumsatz zu beobachten ist.

Gibt es auch kurzfristigere Effekte? Ja, Muskeln stützen unsere Gelenke, seien es Knie, Knöchel, Schultern – und ganz wichtig die Wirbelsäule. Eine gut ausgebildete Rumpfmuskulatur beugt beispielsweise Rückenschmerzen vor. Es ist also immer besser, ein zusätzliches Kilo Muskeln zu tragen als ein Kilo Fett.

Sollen sich Abnehmwillige täglich wiegen, wie es etwa Forscher von der Oxford University propagieren? Auch das ist individuell. Manch einem hilft die ständige Gewichtskontrolle, andere haben dadurch keine Lebensfreude mehr. Zudem: Das Gewicht allein sagt noch nichts über die Körperzusammensetzung aus.

Soll ich Mahlzeiten weglassen, um Kalorien zu sparen? Wer das Intervallfasten probieren möchte, kann das tun. Ob man dabei auf das Frühstück oder Abendessen verzichtet, ist egal. Viele Menschen sind davon begeistert. Manch einem liegt es allerdings mehr, regelmässige Mahlzeiten einzunehmen, um nicht durch den längeren Nahrungsverzicht Heisshungerattacken zu erleben.

Was kann ich beim Essen beachten? Man sollte den Mahlzeiten einen Wert geben, sie sorgsam zubereiten, eine definierte Menge schön angerichtet auf den Teller tun und bewusst verzehren. Manchen hilft es, ausgiebig zu kauen, um schneller satt zu werden. Nicht empfohlen ist, Mahlzeiten nebenbei zu verzehren, wenn man auf Bildschirme schaut oder liest.

Was kann ich tun, wenn ich mich nicht gerne bewege? Leidensgenossen suchen. Sport oder einfach Bewegung in einer Gruppe gibt ein positives Gemeinschaftsgefühl. Betriebssport mit einem gemeinsamen Ziel wie einem Firmenlauf ist eine Möglichkeit. Man kann aber auch zusammen in ein Wirtshaus wandern, dort dann allerdings gemässigt essen und trinken.

Lieber zweimal pro Woche 10 Minuten laufen als einmal 20 Minuten. Regelmässiges Training macht schneller fit. Foto: Getty Images

Wie kann ich meine Leistung steigern, auch wenn ich mich nicht gerne quäle? Wer es mit Mühe schafft 7000 Schritte am Tag vielleicht in eineinhalb Stunden zu gehen, könnte zuerst versuchen, dieselbe Anzahl der Schritten in kürzerer Zeit zurückzulegen. Das nächste Ziel ist dann, wieder eineinhalb Stunden am Tag zu gehen, und zwar in dem schnelleren Tempo. So kommt man dann auf eine längere Distanz pro Tag. Wer mit Sport beginnen möchte, der sollte das regelmässig tun. Lieber zweimal pro Woche 10 Minuten joggen als einmal 20 Minuten. Wenn die Abstände zwischen den Trainingseinheiten zu gross sind, fängt man immer wieder bei null an.

Das Fazit der Experten: Es gibt keine Wunderdiäten, um abzunehmen. Letztlich zählt die Energiebilanz. Wie jemand erreicht, weniger Kalorien aufzunehmen oder mehr zu verbrennen, ist letztlich egal. Wer lieber Fette einschränkt, kann das tun, wer lieber auf einen Teil der Kohlenhydrate verzichtet, warum nicht? Wichtig ist, sich ausgewogen zu ernähren und sich zu bewegen – und dabei die Lebensfreude nicht zu verlieren. Ab und zu ist also auch ein Eistee erlaubt oder eine Glace. Man kann dann ja eine Extrarunde schwimmen gehen.

Tipp: Mit einem simplen Test der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung können Sie ihren täglichen Kalorienbedarf berechnen.