«Wie wenn mich jemand an den Haaren zieht»

Die wären?

Ich bin empathisch, kann Gefühle so formulieren, dass sich andere in meinen Songs wiedererkennen. Nach einem Konzert sagen mir Fans oft, ich würde ihnen aus der Seele sprechen. Zudem hilft mir meine Hochsensibilität als Mutter. Ich merke, wenn es Eliah zu viel wird, da ich selbst empfindsam bin wie ein kleines Kind.

Ihr Sohn Eliah Lorin ist zwanzig Monate alt. Sie sagten einmal, er sei wie Sie hochsensibel. Weshalb kommen Sie darauf?

Er ist oft ungeduldig, steht häufig unter Spannung. Eliah sieht alles. Stelle ich ein Glas an einen ungewohnten Ort, irritiert ihn das. Zum Stillen musste ich mich mit ihm auf den Boden legen, damit er von nichts abgelenkt wird. Zudem war er ein Schreibaby, das schlecht schlief. In einer Nacht wachte er bis zu fünfzehn Mal auf. War er endlich eingeschlafen, musste ich bloss einmal etwas lauter ausatmen, und er schrie wieder los. Auch am Tag liess er die Müdigkeit kaum zu.

Wie hielten Sie das aus?

Fast nicht. Leider gerieten wir häufig in eine Abwärtsspirale, steckten uns mit unserer Anspannung gegenseitig an.

Was taten Sie in solchen Situationen?

Meist war ein Ortswechsel nötig. Waren wir draussen, gingen wir zurück in die Wohnung und umgekehrt. Ich lief mit ihm im Tragetuch stundenlang durch den Wald. Während der Schwangerschaft hatte ich 17 Kilo zugenommen, danach verlor ich 22. Ich war in einem Überlebenskampf, fühlte mich oft machtlos.

Sie fächern sich Luft zu. Wird Ihnen die Sonne zu intensiv?

Nein, ich bekomme Schweissausbrüche, wenn ich daran zurückdenke.

Haben Sie je an der Entscheidung gezweifelt, ein Kind zu bekommen?

Das nicht. Aber ich musste mir Unterstützung holen. Vom Arzt liess ich mir Nährstoffe verschreiben, und ich ging regelmässig zu einer Hebamme, die auf solche Babys spezialisiert ist. Drei, vier Stunden war ich jeweils mit Eliah da, und sie beobachtete uns. Sie versicherte mir, ich würde alles richtig machen. Mein Sohn sei aber ein Kind, das mehr Aufmerksamkeit brauche als andere. Die Gespräche und ihr Zuspruch halfen mir. Inzwischen schläft Eliah besser, entwickelt sich täglich.

Und Sie können wieder auf Tournee. Sie sind unterwegs und stehen erneut vor Hunderten von Leuten. Ist das kein Widerspruch zu Ihrer Hochsensibilität?

Auf der Bühne schliesse ich oft meine Augen und trage Kopfhörer. Dadurch bin ich ganz bei mir, in meiner Welt. Autogrammstunden und der Verkauf von Fanartikeln hingegen sind tatsächlich anstrengend und fordern mich heraus. Doch das gehört alles zu meinem Beruf – und den finde ich toll.

In Ihrem Lied «Greatest Win» besingen Sie, wie schön es sein kann, bieder zu sein. Inwiefern sind Sie bünzlig?

Früher hätte ich mein Leben, das ich jetzt führe, als langweilig bezeichnet: Ehe, Kind, um acht ins Bett, um sieben aufstehen, gesunde Ernährung, keine Alkoholexzesse. So verhalten sich Popstars kaum. Ich bin nicht die coole Sängerin, die man sich vorstellt. Trotzdem: Ich bin zufrieden mit meinem Bünzli-Dasein. Etwas anderes vertrage ich schlecht – das weiss ich heute.

Die Qual der Reize

Hochsensibilität oder die vom englischen Begriff «high sensitivity» abgeleitete Hypersensitivität ist keine Krankheit, sondern ein Wesenszug. Experten schätzen, dass weltweit zwischen 10 und 20 Prozent der Bevölkerung davon betroffen sind, doch die Forschung befindet sich noch in den Anfängen.



Hochsensible zeigen ein gesteigertes Ruhebedürfnis, fühlen sich in Gruppen überfordert und ziehen sich oft zurück. Sie spüren, wie es Leuten um sie herum geht, und suchen die Schuld bei sich, wenn jemand übel gelaunt ist. Häufig beschreiben sie auch eine verschärfte Wahrnehmung oder ein starkes Schmerzempfinden.



Geräusche oder Aussenreize wie grelles Licht, kratzende Wolle auf der Haut oder Mückenstiche empfinden sie als störender als Normalsensible. Bezeichnend ist auch ein grosses Harmoniebedürfnis. Der Test auf der Website www.zartbesaitet.net kann Aufschluss geben, ob eine nähere Abklärung sinnvoll wäre.