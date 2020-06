Holdenweid – Wie weiter nach dem grossen Nachbarn-Zoff? Ein Restaurant mit 50 Innen- und 20 Aussenplätzen sowie ein Hotel sollen im ehemaligen Gebäudekomplex der kantonalen Heil- und Pflegeanstalt Friedmatt entstehen. Dies nach einer langen Epoche der Ungewissheit. Andrea Schuhmacher

Im ehemaligen Patiententrakt ist heute das Impulszentrum Holdenweid einquartiert. Foto: Nicole Pont

Die «Gäste», die in den Fünfzigerjahren auf die Holdenweid zogen, sind nicht mit denjenigen zu vergleichen, die heute in der Anlage in Hölstein einkehren. Damals waren dies «langjährige Insassen der Kantonalen Heil- und Pflegeanstalt Friedmatt, die an allen möglichen psychischen Störungen leiden» und für die eine «dauernde oder vorübergehende Veränderung der Umgebung aus körperlichen oder seelischen Gründen» für notwendig erachtet wurde. Das verrät ein Zeitungsartikel, der circa 1954 nach dem Umbau der Villa, der Erneuerung des Bauernhauses und der Fertigstellung des neuen Patiententraktes publiziert wurde. In naher Zukunft sollen auf der Holdenweid ein Restaurant mit 50 Innen- und 20 Aussenplätzen sowie ein Hotel mit 30 Betten entstehen.

Der Weg von der Heimstatt zum Hotel war und ist holprig. 1984 wurde die Klinik geschlossen. Wieso, ist bis heute nicht restlos aufgeklärt. In Hölstein kursieren immer noch Gerüchte, man habe an den damaligen Patienten experimentiert. Belege dafür sind allerdings nicht aufzufinden. Lange stand die Anlage grösstenteils leer. Während des Balkankriegs in den 80er- und 90er-Jahren diente sie als Durchgangsstation für Flüchtlinge. Später sollte sie als Übungsstation für die Spezialeinheit Barrakuda der Polizei Basel-Landschaft herhalten.

Ein ganz eigener Stil

Erst 2014 bekundete Cornelia Huber, heute Präsidentin der Stiftung Holdenweid, Interesse daran, die Anlage wieder zum Leben zu erwecken. Ein Impulszentrum schwebte ihr vor. Neben traditioneller Hotellerie stellt man heute etwa Werkstätten für Künstler, Seminarräume für Geschäftsleute oder Säle für Konzerte zur Verfügung. Betrieben wird der Ort vom 2015 gegründeten Verein Frequenzwechsel, dem Markus Merz vorsitzt.

Gäste, die heutzutage den Weg zur Holdenweid wagen, werden merken: Vom Charakter einer Heimstätte ist nicht viel übrig geblieben. In der ehemaligen Küche im Patiententrakt ist etwa die Gaststätte untergebracht. Das Mobiliar stammt teils aus alten Bahnhofbuffets – im Zentrum steht ein Herd aus den 50er-Jahren. Wo einst die Mitarbeiter der Heimstätte untergebracht waren, sind heute liebevoll eingerichtete Gästezimmer vorzufinden. Jedes davon in einem einzigartigen Stil. Es wirkt zwar alles etwas improvisiert – es sind denn auch nur sieben Personen, die sich um den ganzen Betrieb kümmern –, doch das versprüht dafür einen ganz eigenen Charme.

Stiftungspräsidentin Cornelia Huber hat auf der Holdenweid Grosses vor. Hier sitzt sie in der ehemaligen Küche des Patiententrakts. Heute befindet sich in diesem Raum das Restaurant. Foto: Nicole Pont

Streit mit den Nachbarn

Geld für das Projekt ist denn auch nicht haufenweise vorhanden. Die Arbeiten am Gebäude, das dem Verein in einem desolaten Zustand übergeben wurde, finanzieren die Mitglieder von Stiftung und Verein hauptsächlich aus eigener Tasche. Zwei Basler Stiftungen haben den Betrag in Höhe von 760’000 Franken für die Baurechtsvergabe versprochen. Die Holdenweid ist zurzeit in Besitz der Immobilien Basel-Stadt, die Stiftung Holdenweid will ihr diese abkaufen. Doch der Vertrag soll erst unterschrieben werden, wenn die Baubewilligung vorliegt. Und um diese wird immer wieder neu gestritten.

Dies unter anderem, weil die Zonenzuordnung nicht restlos geklärt ist. Die Holdenweid liegt in der Landwirtschaftszone. Um die Gebäude trotzdem bewirtschaften zu können, wurden sie trotz ihrem teils unbedingt sanierungsbedürftigen Zustand unter Denkmalschutz gestellt.

Auch ist das Verhältnis zu den Nachbarn – Personen, die seit Jahren in einem Teil der Anlage eingemietet sind – mehr als nur schlecht. Sie haben sich zur IG Holdenweid zusammengeschlossen. «Wir verfolgen ganz unterschiedliche Bestrebungen. Wir wollen die Holdenweid öffentlich machen. Das widerspricht den Bestrebungen der Nachbarn, die den privaten Nutzungsraum beibehalten wollen», sagt Cornelia Huber. Auf die Frage der BaZ, was ein Verkauf des Baurechts an die Stiftung für sie bedeute, antwortet die IG: «Jene Vereinsmitglieder, die in der Villa Legrand leben, sind nach wie vor in ungekündigtem Mietverhältnis mit der Immobilienverwaltung Basel-Stadt. Sollte es tatsächlich zu einem Verkauf im Baurecht der Holdenweid an die Stiftung Holdenweid kommen, werden wir uns den gegebenen Umständen anpassen.»

Trotz all den Problemen: Cornelia Huber bleibt in Bezug auf die Zukunft der Holdenweid zuversichtlich. Erst kürzlich reichte der Verein Frequenzwechsel bei den kantonalen Behörden das Gesuch um Erweiterung der vorhandenen Gastronomiebewilligung ein. «Wäre es nicht so schön hier, würde es sich nicht lohnen, dafür zu kämpfen», sagt Huber und verrät: «Wir erwarten den Abschluss des Baurechtsvertrags mit Immobilien Basel-Stadt Ende Juni.» Wie dann das Problem mit den Nachbarn gelöst werde? «Zwei völlig gegenläufige Visionen können nur an verschiedenen Orten umgesetzt werden.»