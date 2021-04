«Der Spalt in der Tür ist grösser als gedacht»

Bei mindestens einem Teil der Kommission hat der Auftritt von Parmelin und Cassis neue Hoffnungen auf eine Einigung mit der EU geweckt. Am letzten Freitag, nach Parmelins Gipfel in Brüssel, habe er geglaubt, die Türe für eine Einigung sei praktisch zugeschlagen, sagt Laurent Wehrli (FDP), der Vizepräsident der Kommission. Nach dem heutigen Auftritt der beiden Bundesräte in der Kommission hingegen sehe er es etwas optimistischer: Die Türe sei zwar nicht gerade weit offen, «aber der Spalt in der Türe ist grösser als gedacht».