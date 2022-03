Kunstmuseum Gegenwart Basel – Wie weiblich ist die Gegenwartskunst? Künstlerinnen sind in der Minderzahl, aber spielen eine zentrale Rolle in der vierzigjährigen Sammlungsgeschichte des Kunstmuseums Gegenwart. Christoph Heim

Die neuseeländische Künstlerin Ruth Buchanan im Kunstmuseum Basel Gegenwart, im Hintergrund Wolfgang Tillmans Tintenstrahldruck «Ostgut Freischwimmer, right» (2004). Foto: Xandra M. Linsin / Kunstmuseum Basel

Am Anfang war die Kunst durch und durch männlich. So männlich, dass sie von Ruth Buchanan in ihrer feministisch ausgerichteten Sammlungsausstellung im Kunstmuseum Gegenwart aus unserem Gesichtsfeld verbannt wird. Die neuseeländische Künstlerin spielt mit dem Voyeurismus der Besucher, indem sie einen mächtigen Vorhang aus rotviolettem Lochblech aufstellt, hinter dem Richard Serras aus Bleiplatten gefügte Skulptur «Inverted House of Cards» (1979) und Bruce Naumans aus gebogenem und geknicktem Stahl gefertigte «Two Models for Underground Tunnels» (1978) verschwinden.