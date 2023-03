Fabelwesen oder cleveres Fressverhalten – Wie Wale zu Monstern wurden In skandinavischen Sagen tarnen sich Seeungeheuer als Inseln und lauern auf Beute. Haben die Menschen da nur eine spezielle Fresstechnik mancher Meeresbewohner beschrieben? Jakob Wetzel

Eine digitale Rekonstruktion eines Buckelwals beim «trap feeding»: Haben dieses Verhalten bereits antike Autoren beschrieben? Foto: John McCarthy, Flinders University

Die Meere sind ein Ort voller Schrecken. Auf historischen Seekarten bevölkern Seeschlangen, Monster und Mischwesen die Gewässer. Bereits Homer dichtete von Ungeheuern wie der sechsköpfigen Skylla und der Charybdis, die Seeleute in die Tiefe sogen oder von ihren Schiffen angelten. In der Bibel verschluckt ein Wal den Propheten Jona, in den Märchen aus Tausendundeiner Nacht landet Sindbad der Seefahrer auf einem Eiland, das sich als Riesenfisch entpuppt.